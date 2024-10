Qu’est-ce que le chiffrement homomorphe ?

Aujourd’hui, les données d’entreprise sont stockées dans des environnements multicloud hybrides, ce qui les expose à divers risques de sécurité et de confidentialité. Bien que le chiffrement offre une protection, les données sensibles doivent généralement d’abord être déchiffrées afin de pouvoir y accéder à des fins informatiques et d’opérations critiques pour l’entreprise.



Cela ouvre la porte à une compromission potentielle des contrôles de confidentialité et de protection de la vie privée. Jusqu’à présent, ces vulnérabilités représentaient le coût à payer pour faire des affaires dans le cloud et avec des tiers.

Le chiffrement entièrement homomorphe permet de renforcer les mesures de sécurité Zero Trust, car les données restent chiffrées en permanence et peuvent être partagées, même sur des domaines non fiables dans le cloud, tout en restant illisibles par ceux qui effectuent le calcul.



En bref, les parties internes ou externes peuvent désormais réaliser des analyses et un traitement des données à forte valeur, sans qu’il soit nécessaire d’exposer ces données.