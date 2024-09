Qu’est-ce que le transfert de fichiers ?

Le transfert de fichiers est au cœur des opérations métier. Les entreprises échangent régulièrement des données en interne, ainsi qu'avec leurs clients, fournisseurs et partenaires. Vous devez toujours être en mesure de transférer vos données de manière sécurisée et efficace, que ce soit pour transmettre des transactions à un prestataire de services de paie externalisé ou pour envoyer une vidéo numérique dans le cadre d’une campagne marketing.

Aujourd'hui encore, les organisations continuent de s’appuyer sur le transfert de fichiers pour partager des informations numériques. Ainsi, plus de 50 % de toutes les intégrations de systèmes se font via le transfert de fichiers. 4.

« Le transfert de données critiques est essentiel dans des secteurs tels que les services bancaires et financiers, la défense et l’industrie », note Todd Margo dans un article sur le transfert géré par IBM. « Pour qu'une entreprise tourne correctement, les données numériques émergentes et en constante évolution, regroupées sous forme de fichiers, doivent être déplacées, dupliquées, synchronisées et partagées ».

Il décrit ensuite certaines des forces qui influencent les exigences actuelles en matière de transfert de fichiers :

Les volumes de données : les transferts de fichiers ont tendance à être plus fréquents, plus volumineux et plus variés qu’auparavant. On observe aussi un engouement pour les processus applicatifs innovants en ce qui concerne le transfert en streaming.

Big data et IdO : les entreprises déploient la technologie de transfert de fichiers pour permettre l'échange de fichiers de transactions en masse dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT) et l'analyse du big data. Conséquence, la vitesse des transferts de données devient un critère phare. En outre, les volumes de données augmentent pour permettre des analyses plus détaillées. La hausse des exigences en termes de vitesse et de volume de fichiers crée un défi particulier pour les technologies de transfert de fichiers.

Sécurité : les préoccupations en matière de cybersécurité continuent de s'accentuer, conduisant à l'adoption de technologies de sécurité renforcées. Les systèmes de transfert de fichiers, dans la mesure du possible, doivent assumer une partie de cette sécurité en prenant en charge une accélération matérielle, de nouveaux logiciels de protection et une amélioration du débit de transfert de fichiers.

Selon un rapport d’analyse d’Ovum : « La non-conformité aux réglementations en matière de sécurité des données et de confidentialité et le manque de visibilité et de surveillance de bout en bout restent les principales préoccupations concernant les fonctionnalités et les capacités des solutions de transfert de fichiers existantes ». Ce rapport ajoute que « la compatibilité avec le cloud, l’intégration simplifiée via les API et l’amélioration de l’expérience utilisateur sont des zones à développer en priorité ».

Pour aller au-delà du FTP

En raison de leur simplicité d’utilisation et de leur gratuité fréquente (ou de leur coût modique), les protocoles FTP et Secure FTP (SFTP) figurent parmi les méthodes de transfert de fichiers les plus utilisées. Le transfert s'effectue généralement via un site Web FTP auquel presque tout le monde peut accéder. Cette technologie fonctionne pour les organisations qui doivent uniquement envoyer des fichiers non sensibles de façon occasionnelle. Mais lorsqu’elle est utilisée plus largement, elle peut les mettre en danger.

Lorsque les fichiers sont exposés, le protocole FTP n'enregistre pas les violations de sécurité et n'authentifie pas les utilisateurs. Ce sont pourtant des fonctionnalités essentielles pour détecter et enrayer les failles ou les cybermenaces. Cette technologie envoie également les fichiers selon le principe dit du « premier arrivé, premier servi ». Votre entreprise ne peut donc pas donner la priorité aux transferts critiques ou répondre rapidement à ses besoins métier.

Pour se départir des coûts cachés et des risques liés au FTP, de plus en plus d’entreprises adoptent un logiciel de transfert de fichiers sécurisé et évolutif.