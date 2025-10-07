Qu’est-ce qu’une infrastructure critique ?

Les infrastructures critiques correspondent aux systèmes, aux installations et aux actifs essentiels au fonctionnement de la société et de l’économie.
Ces infrastructures sont considérées comme essentielles, car leur perturbation pourrait avoir un impact sur la sûreté publique, la sécurité, la stabilité économique ou la santé publique. Une infrastructure critique comprend des composants physiques et virtuels interconnectés et interdépendants.
La plupart des pays et des organes directeurs appliquent des règles sur la manière dont les infrastructures critiques doivent être gérées. Par exemple, aux États-Unis, des organismes gouvernementaux comme le département de la Sécurité intérieure (DHS, Department of Homeland Security), l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) et le département de l’Énergie (DOE, Department of Energy) définissent des règlements et des normes relatifs à la sécurité et à la gestion des infrastructures essentielles. La Directive présidentielle 21 (PPD-21) préconise quant à elle une mise en commun des efforts au niveau national pour renforcer et maintenir des infrastructures critiques sûres, fonctionnelles et résilientes.
Il est important pour les personnes qui gèrent ces systèmes de se tenir au fait des dernières réglementations, des bonnes pratiques et des technologies pour gérer le bon fonctionnement des infrastructures critiques. Ces dernières se retrouvent dans tous les secteurs qui nous entourent :
Secteur de l’énergie : réacteurs nucléaires, réseaux électriques, installations de pétrole et de gaz naturel, pipelines et stockage du carburant.
Secteur chimique : fabrication de produits pétrochimiques, production de produits chimiques agricoles et distribution de produits chimiques.
Secteur des transports : aéroports, ports maritimes, chemins de fer, autoroutes, ponts et réseaux de transport en commun.
Systèmes d’approvisionnement en eau et d’eaux usées : centrales de traitement de l’eau, réservoirs, barrages, stations de pompage et systèmes d’égout.
Secteur des communications : réseaux de télécommunications, fournisseurs d’accès Internet et systèmes satellite.
Secteur des services financiers : banques, bourses, systèmes de paiement et chambres de compensation.
Soins de santé : hôpitaux, cliniques et chaînes d’approvisionnement médical.
Services d’urgence : police, services d’incendie et systèmes de gestion des urgences.
Aliments et agriculture : fermes, installations de traitement des aliments, réseaux de distribution et systèmes de sécurité alimentaire.
Gouvernement : base industrielle de défense, installations du gouvernement fédéral et systèmes de sécurité nationale.
Technologie de l’information : centres de données, logiciels et matériels critiques, systèmes de cybersécurité et infrastructure Internet.
Ces infrastructures sont souvent interconnectées et les perturbations d’un secteur peuvent se répercuter sur d’autres secteurs avec des conséquences généralisées.
Une infrastructure critique est confrontée à diverses menaces qui peuvent perturber ses opérations et présenter des risques pour la sécurité publique, la sûreté et la stabilité économique. En voici les exemples les plus courants :
Les pirates peuvent cibler les systèmes de contrôle, les réseaux et les vulnérabilités logicielles pour obtenir un accès non autorisé, perturber les opérations, voler des informations sensibles ou causer des dommages physiques.
Le sabotage, le terrorisme et le vandalisme peuvent directement endommager les installations, perturber les opérations et mettre en danger des vies. Ces attaques peuvent cibler des installations commerciales, des systèmes de transport, des opérations de fabrication critiques ou d’autres actifs.
Les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, les feux de forêt et les événements météorologiques extrêmes peuvent perturber les services essentiels. En raison de leur fréquence et leur intensité accrues, les systèmes basés sur des modèles climatiques historiques peuvent être confrontés à des défis.
Les pandémies et les épidémies peuvent entraîner des pénuries de personnel, des perturbations opérationnelles et une pression accrue sur les services de santé qui mettent à rude épreuve les acteurs et actrices de la santé publique et la résilience globale du système.
Les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, telles que les produits compromis ou contrefaits, constituent des faiblesses facilement exploitables afin de perturber les opérations ou de compromettre l’intégrité d’un système.
Avec des infrastructures critiques plus interconnectées et reposant sur des technologies avancées que jamais, les systèmes complexes et les logiciels deviennent de plus en plus dépendants.
La gestion d’une infrastructure critique implique la mise en œuvre de solutions logicielles et de systèmes robustes pour contrôler, commander et sécuriser les différents composants de l’infrastructure.
La gestion des infrastructures critiques grâce aux logiciels nécessite une approche qui englobe la surveillance, le contrôle, la sécurité, la maintenance et la conformité. Grâce à la puissance des solutions logicielles, il est possible de gérer efficacement les infrastructures critiques, ce qui garantit leur fiabilité, leur sécurité et leur résilience.
