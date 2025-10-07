Qu’est-ce qu’une infrastructure critique ?

En cas de panne des infrastructures critiques, les conséquences peuvent être catastrophiques. Découvrez pourquoi il est si important d’assurer leur résilience et comment les solutions logicielles peuvent y contribuer.
Rayonnages à palettes remplis de cartons contenant des fournitures critiques
Les infrastructures critiques correspondent aux systèmes, aux installations et aux actifs essentiels au fonctionnement de la société et de l’économie.

Ces infrastructures sont considérées comme essentielles, car leur perturbation pourrait avoir un impact sur la sûreté publique, la sécurité, la stabilité économique ou la santé publique. Une infrastructure critique comprend des composants physiques et virtuels interconnectés et interdépendants.

La plupart des pays et des organes directeurs appliquent des règles sur la manière dont les infrastructures critiques doivent être gérées. Par exemple, aux États-Unis, des organismes gouvernementaux comme le département de la Sécurité intérieure (DHS, Department of Homeland Security), l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) et le département de l’Énergie (DOE, Department of Energy) définissent des règlements et des normes relatifs à la sécurité et à la gestion des infrastructures essentielles. La Directive présidentielle 21 (PPD-21) préconise quant à elle une mise en commun des efforts au niveau national pour renforcer et maintenir des infrastructures critiques sûres, fonctionnelles et résilientes.

Il est important pour les personnes qui gèrent ces systèmes de se tenir au fait des dernières réglementations, des bonnes pratiques et des technologies pour gérer le bon fonctionnement des infrastructures critiques. Ces dernières se retrouvent dans tous les secteurs qui nous entourent :

  • Secteur de l’énergie : réacteurs nucléaires, réseaux électriques, installations de pétrole et de gaz naturel, pipelines et stockage du carburant.

  • Secteur chimique : fabrication de produits pétrochimiques, production de produits chimiques agricoles et distribution de produits chimiques.

  • Secteur des transports : aéroports, ports maritimes, chemins de fer, autoroutes, ponts et réseaux de transport en commun.

  • Systèmes d’approvisionnement en eau et d’eaux usées : centrales de traitement de l’eau, réservoirs, barrages, stations de pompage et systèmes d’égout.

  • Secteur des communications : réseaux de télécommunications, fournisseurs d’accès Internet et systèmes satellite.

  • Secteur des services financiers : banques, bourses, systèmes de paiement et chambres de compensation.

  • Soins de santé : hôpitaux, cliniques et chaînes d’approvisionnement médical.

  • Services d’urgence : police, services d’incendie et systèmes de gestion des urgences.

  • Aliments et agriculture : fermes, installations de traitement des aliments, réseaux de distribution et systèmes de sécurité alimentaire.

  • Gouvernement : base industrielle de défense, installations du gouvernement fédéral et systèmes de sécurité nationale.

  • Technologie de l’information : centres de données, logiciels et matériels critiques, systèmes de cybersécurité et infrastructure Internet.

Ces infrastructures sont souvent interconnectées et les perturbations d’un secteur peuvent se répercuter sur d’autres secteurs avec des conséquences généralisées.
Menaces courantes pesant sur les infrastructures critiques

Une infrastructure critique est confrontée à diverses menaces qui peuvent perturber ses opérations et présenter des risques pour la sécurité publique, la sûreté et la stabilité économique. En voici les exemples les plus courants :
Cyberattaques

Les pirates peuvent cibler les systèmes de contrôle, les réseaux et les vulnérabilités logicielles pour obtenir un accès non autorisé, perturber les opérations, voler des informations sensibles ou causer des dommages physiques.
Attaques physiques

Le sabotage, le terrorisme et le vandalisme peuvent directement endommager les installations, perturber les opérations et mettre en danger des vies. Ces attaques peuvent cibler des installations commerciales, des systèmes de transport, des opérations de fabrication critiques ou d’autres actifs.
Catastrophes naturelles

Les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, les feux de forêt et les événements météorologiques extrêmes peuvent perturber les services essentiels. En raison de leur fréquence et leur intensité accrues, les systèmes basés sur des modèles climatiques historiques peuvent être confrontés à des défis.
Pandémies et urgences sanitaires

Les pandémies et les épidémies peuvent entraîner des pénuries de personnel, des perturbations opérationnelles et une pression accrue sur les services de santé qui mettent à rude épreuve les acteurs et actrices de la santé publique et la résilience globale du système.
Vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement

Les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, telles que les produits compromis ou contrefaits, constituent des faiblesses facilement exploitables afin de perturber les opérations ou de compromettre l’intégrité d’un système.
Dépendances technologiques

Avec des infrastructures critiques plus interconnectées et reposant sur des technologies avancées que jamais, les systèmes complexes et les logiciels deviennent de plus en plus dépendants.

Pour assurer la protection des infrastructures critiques, il faut adopter une approche globale comprenant des mesures de cybersécurité solides, des plans de préparation et d’intervention en cas de catastrophes, la conception d’infrastructures résilientes, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, la collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi que le contrôle et l’évaluation des risques en permanence.
Gestion des infrastructures critiques

La gestion d’une infrastructure critique implique la mise en œuvre de solutions logicielles et de systèmes robustes pour contrôler, commander et sécuriser les différents composants de l’infrastructure.

 

  • Gestion d’actifs : Utiliser des logiciels de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour assurer le suivi de tous les actifs d’infrastructure critique, y compris les équipements physiques, les licences logicielles et les périphériques réseau. Cela permet une gestion efficace des stocks d’actifs, de la planification de la maintenance et du cycle de vie.
  • SCADA et systèmes de contrôle : Implémenter des systèmes de commande de surveillance et acquisition des données (SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition) ou des systèmes de contrôle similaires pour surveiller et commander les processus physiques des infrastructures critiques. Ces systèmes permettent aux opérateurs de surveiller et de gérer les infrastructures à distance, de collecter des données en temps réel et de prendre des décisions éclairées.
  • Surveillance et sécurité des réseaux : Déployer des outils de surveillance réseau et des solutions de sécurité pour surveiller en permanence l’infrastructure réseau. Cela permet de détecter les cybermenaces, vulnérabilités ou anomalies potentielles susceptibles de compromettre l’intégrité et la disponibilité des systèmes d’infrastructure critiques afin de les combattre.
  • Approches basées sur les risques : Ces approches impliquent l’évaluation et la hiérarchisation des risques pour les systèmes d’infrastructure, la mise en œuvre de mesures de gestion des risques et l’affectation des ressources en fonction de la criticité des actifs et de l’impact potentiel des perturbations.
  • Analyse de données et maintenance prédictive : Utiliser des outils d’analyse logicielle pour analyser les données collectées à partir des systèmes d’infrastructures critiques. L’application de techniques d’analyse des données permet d’identifier les modèles et les tendances, et ainsi de mettre en place des stratégies de maintenance prédictive qui aident à anticiper les pannes d’équipement et à minimiser les temps d’arrêt.
  • Commande et surveillance à distance : Implémenter des fonctionnalités de commande et de surveillance à distance à l’aide de solutions logicielles. Les opérateurs peuvent ainsi surveiller et contrôler les systèmes d’infrastructure critique à partir d’un espace centralisé, et donc réagir rapidement aux incidents sans forcément être physiquement présent sur chaque lieu.
  • Réponse aux incidents et reprise après incident : Élaborer des plans complets de réponse aux incidents et des stratégies de reprise après incident à l’aide d’outils logiciels. Ces plans doivent décrire les procédures étape par étape à suivre en cas de cyberattaque, de catastrophe naturelle ou d’autres urgences. Les logiciels de gestion des incidents peuvent aider à rationaliser les processus de réponse et de récupération.
  • Conformité et respect des exigences réglementaires : S’assurer que les systèmes logiciels utilisés pour la gestion des infrastructures critiques sont conformes aux réglementations et normes pertinentes. Cela inclut les normes de cybersécurité, les réglementations en matière de protection des données et les exigences de conformité propres au secteur d’activité.
  • Formation et éducation : Fournir une formation adéquate au personnel responsable de la gestion des infrastructures critiques via des logiciels. Il est important de s’assurer que les opérateurs et les administrateurs connaissent bien les outils et systèmes logiciels utilisés, ainsi que les bonnes pratiques et protocoles de cybersécurité.
  • Systèmes de redondance et de secours : Mettre en œuvre des systèmes de redondance et de secours pour assurer la continuité des opérations critiques. Cela inclut les serveurs redondants, les alimentations électriques de secours et les solutions de sauvegarde des données. Des tests réguliers des systèmes de secours devraient être effectués pour vérifier leur efficacité.
  • Collaboration et partage d’informations : Favoriser la collaboration et le partage d’informations entre les parties prenantes des infrastructures critiques, notamment les agences gouvernementales, les partenaires industriels et les organisations de cybersécurité. Cela permet de partager des renseignements sur les menaces, les bonnes pratiques et les enseignements tirés, contribuant ainsi à la sécurité et à la résilience globales des infrastructures critiques.
  • Partenariats public-privé : Les relations entre les entités des secteurs public et privé facilitent le partage d’informations, l’allocation de ressources et les réponses coordonnées aux menaces et aux interruptions. Ces tendances mettent en évidence l’évolution du paysage de gestion des infrastructures critiques et le besoin d’approches innovantes, d’avancées technologiques, de résilience et de collaboration.

 

La gestion des infrastructures critiques grâce aux logiciels nécessite une approche qui englobe la surveillance, le contrôle, la sécurité, la maintenance et la conformité. Grâce à la puissance des solutions logicielles, il est possible de gérer efficacement les infrastructures critiques, ce qui garantit leur fiabilité, leur sécurité et leur résilience.
Ressources Qu’est-ce que la GMAO ?
L'acronyme GMAO fait référence à la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur. Les logiciels de GMAO permettent de gérer les actifs, de programmer la maintenance et de suivre les ordres de fabrication.
Qu’est-ce que la gestion des actifs d’entreprise (EAM) ?
La gestion des actifs d'entreprise (EAM) regroupe des logiciels, des systèmes et des services permettant d'assurer la maintenance, le contrôle et l'optimisation de la qualité des actifs d'exploitation tout au long de leur cycle de vie.
Intégrer l'intelligence artificielle dans les bâtiments
Découvrez comment les appareils numériques fournissent des informations sur un bâtiment, de son infrastructure et de sa consommation d'énergie à l'expérience globale d'un occupant.
MTTR vs. MTBF : quelle est la différence ?
Pour améliorer la maintenance des systèmes, nous devons mesurer leur fiabilité via des métriques, telles que MTTR et MTBF.
Internet des objets
Découvrez comment l’Internet des objets permet aux entreprises de surveiller, de gérer et d’automatiser leurs opérations plus efficacement et avec plus de contrôle.
Qu’est-ce que l’analyse des causes premières ?
Découvrez les différents outils et méthodologies pour effectuer des analyses des causes premières et résoudre rapidement les problèmes.
Qu'est-ce que la gestion des installations ?
La gestion des installations garantit la fonctionnalité, le confort, la sécurité et l'efficacité des bâtiments et des terrains, des infrastructures et de l'immobilier.
