Qu’est-ce que la gestion des actifs d’entreprise (EAM) ?

La gestion des actifs d’entreprise englobe la gestion du travail, la maintenance des actifs, la planification et l’ordonnancement, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les projets environnementaux, sanitaires et sécuritaires (HSE).

À l’ère de l’Internet des objets (IdO) où tout objet, des vannes aux véhicules, est connecté par des capteurs et des systèmes, les professionnels intègrent l’analytique avancée et l’intelligence artificielle (IA) dans leur stratégie EAM. Les données recueillies à partir des actifs instrumentés sont analysées grâce aux techniques d’IA. Les informations ainsi obtenues aident les équipes de maintenance à prendre de meilleures décisions, à améliorer l’efficacité, à assurer une maintenance préventive et à rentabiliser les investissements dans leurs actifs physiques.