Qu’est-ce que l’analyse du comportement des utilisateurs (UBA) ?

Après avoir créé des modèles de référence, les outils d’UBA surveillent les utilisateurs et comparent leur comportement à ces modèles. Lorsqu’ils détectent des écarts susceptibles d’indiquer des menaces potentielles, ils alertent l’équipe de sécurité.

Les outils d’UBA peuvent détecter les anomalies de différentes manières, et nombre d’entre eux utilisent une combinaison de méthodes de détection.

Certains outils d’UBA utilisent des systèmes basés sur des règles dans lesquels les équipes de sécurité définissent manuellement les situations qui doivent déclencher des alertes, par exemple des utilisateurs qui tentent d’accéder aux actifs en dehors de leurs niveaux d’autorisation.

De nombreux outils d’UBA utilisent également des algorithmes d’IA et de ML pour analyser le comportement des utilisateurs et détecter des anomalies. Grâce à l’IA et au ML, l’UBA est en mesure de détecter les écarts par rapport au comportement historique des utilisateurs.

Par exemple, si un utilisateur s’est connecté à une application uniquement pendant ses heures de travail et qu’il se connecte désormais les soirs et les week-ends, cela peut indiquer un compte compromis.

Les outils d’UBA peuvent également utiliser l’IA et le ML pour comparer les utilisateurs à leurs pairs et détecter ainsi des anomalies.

Par exemple, il y a peu de chances qu’un membre du service marketing ait besoin d’extraire les informations de carte de crédit de ses clients. Si un utilisateur qui s’occupe de marketing tente d’accéder à ces enregistrements, cela peut indiquer une tentative d’exfiltration de données.

Outre l’entraînement des algorithmes d’IA et de ML sur les comportements des utilisateurs, les organisations peuvent utiliser des flux de renseignements sur les menaces pour apprendre aux outils d’UBA à repérer les indicateurs connus d’activité malveillante.

Scores de risque

Les outils d’UBA ne déclenchent pas une alerte chaque fois qu’un utilisateur fait quelque chose qui sort de l’ordinaire, car les gens ont souvent des raisons légitimes d’adopter un comportement qui peut être considéré comme anormal par des machines. Par exemple, en travaillant pour la première fois avec un nouveau fournisseur, un utilisateur peut partager des données avec une personne jusque-là inconnue.

Au lieu de signaler des événements individuels, de nombreux outils d’UBA attribuent à chaque utilisateur un score de risque. Chaque fois qu’un utilisateur fait quelque chose d’inhabituel, son score de risque augmente. Plus l’anomalie présente un risque élevé, plus forte sera l’augmentation. Lorsque le score de risque de l’utilisateur dépasse un certain seuil, l’outil d’UBA alerte l’équipe de sécurité.

De cette façon, l’outil d’UBA ne submerge pas l’équipe de sécurité d’anomalies sans importance. Cependant, il reste capable de détecter un modèle d’anomalies régulières dans l’activité d’un utilisateur, ce qui est plus susceptible d’indiquer une cybermenace. Une seule anomalie importante peut également déclencher une alerte si elle présente un risque suffisamment élevé.