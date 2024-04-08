Qu'est-ce que l'intelligence open source (OSINT) ?

Depuis la Seconde Guerre mondiale, des agents hautement qualifiés de la communauté du renseignement surveillent des informations open source telles que les émissions de radio, les journaux et les fluctuations du marché. De nos jours, la collecte de renseignements open source est accessible à presque tout le monde grâce à la multitude de sources de données facilement accessibles.

Certaines des sources publiques à partir desquelles les chercheurs en OSINT collectent des données incluent :

Les moteurs de recherche Internet tels que Google, DuckDuckGo, Yahoo, Bing et Yandex.

La presse écrite et en ligne , y compris les journaux, les magazines et les sites d'actualités.

Les comptes de réseaux sociaux sur des plateformes telles que Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

Les forums en ligne, les blogs et les salons de discussion IRC.

Le dark web , une zone cryptée d’Internet qui n’est pas indexée par les moteurs de recherche.

Annuaires en ligne de numéros de téléphone, d'adresses e-mails et d'adresses physiques.

Les archives publiques incluant les naissances, les décès, les documents judiciaires et les dépôts d'entreprise.

Les dossiers gouvernementaux , tels que les transcriptions de réunions, les budgets, les discours et les communiqués de presse émis par les gouvernements locaux, d'État et fédéraux/nationaux.

La recherche universitaire incluant les articles, les thèses et les revues.

Données techniques telles que les adresses IP, les API, les ports ouverts et les métadonnées des pages Web.

Toutefois, avant de commencer la collecte de données à partir de sources OSINT, un objectif clair doit être établi. Les professionnels de la sécurité, par exemple, déterminent d'abord quelles informations ils recherchent et quelles données publiques leur permettront d'atteindre leurs objectifs.

Une fois collectées, les informations publiques doivent être traitées pour éliminer les données inutiles ou redondantes. Les équipes de sécurité peuvent ensuite analyser les données affinées et créer un rapport de renseignement exploitable.