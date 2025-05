Les organisations utilisent une combinaison de bonnes pratiques et de solutions de sécurité pour prévenir l’exfiltration de données.

Formation de sensibilisation à la sécurité. L’hameçonnage étant un vecteur d’attaque très courant pour l’exfiltration de données, former les utilisateurs à reconnaître les arnaques peut contribuer à bloquer les tentatives d’exfiltration de données des pirates informatiques. Former les utilisateurs aux bonnes pratiques en matière de télétravail, d’hygiène des mots de passe, d’utilisation d’appareils personnels au travail et de traitement/transfert/stockage des données d’entreprise peut aider les organisations à réduire le risque d’exfiltration de données.

Gestion des identités et des accès (IAM). Les systèmes IAM permettent aux entreprises d’attribuer et de gérer une identité numérique unique et un ensemble unique de privilèges d’accès pour chaque utilisateur sur le réseau. Ces systèmes rationalisent l'accès pour les utilisateurs autorisés tout en empêchant les utilisateurs non autorisés et les pirates informatiques d'y accéder. L’IAM peut combiner des technologies telles que :

L’authentification multifacteur (qui nécessite un ou plusieurs identifiants de connexion en plus d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe).



Le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) : les autorisations d’accès sont basées sur le rôle de l’utilisateur dans l’organisation.



L’authentification adaptative : demande aux utilisateurs de s’authentifier à nouveau lorsque le contexte change (par exemple, lorsqu’ils changent d’appareil ou tentent d’accéder à des applications ou à des données particulièrement sensibles).



La connexion unique : un schéma d’authentification qui permet aux utilisateurs de se connecter à une session une seule fois en utilisant un ensemble unique d’identifiants de connexion, et d’accéder à plusieurs services connexes sur site ou dans le cloud au cours de cette session sans avoir à se connecter à nouveau.

La prévention des pertes de données (DLP). Les solutions de DLP surveillent et inspectent les données sensibles dans n’importe quel état (au repos (stockage), en mouvement (déplacement sur le réseau) et en cours d’utilisation (traitement)) à la recherche de signes d’exfiltration, et bloquent l’exfiltration en conséquence. Par exemple, la technologie de DLP peut empêcher les données d’être copiées vers un service de stockage dans le cloud non autorisé, ou d’être traitées par une application non autorisée (par exemple, une application qu’un utilisateur télécharge sur le Web).

Les technologies de détection et de réponse aux menaces. Une catégorie croissante de technologies de cybersécurité surveille et analyse en permanence le trafic du réseau de l’entreprise et l’activité des utilisateurs. Ces technologies aident les équipes de sécurité surchargées à détecter les cybermenaces en temps réel ou quasi réel et à y répondre avec un minimum d’intervention manuelle. Ces technologies sont les suivantes :