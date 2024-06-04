Qu’est-ce qu’un fournisseur de services de sécurité gérés ?

Les MSSP fournissent aux entreprises une solution complète pour externaliser leurs opérations de sécurité. Leur rôle consiste principalement à surveiller les réseaux de l’entreprise et à répondre aux incidents. Cependant, comme ces réseaux évoluent en même temps que les nouvelles technologies, les MSSP peuvent également prendre en charge d’autres plateformes, comme les applications et les infrastructures cloud. Voici les services les plus courants que proposent les MSSP :

Services antivirus : Pour faire face à l’évolution des attaques virales, les MSSP emploient des ressources de traque des menaces pour cibler les problèmes imminents et mettre en œuvre des mesures à différents niveaux du réseau, afin de le protéger contre les logiciels malveillants.



Protection des terminaux : les MSSP proposent des services qui protègent les appareils (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et appareils mobiles) contre les cybermenaces, sécurisant chaque terminal de l’entreprise.

Services de réponse aux incidents : en cas d’incident de sécurité ou de violation, les MSSP fournissent des services qui accélèrent la réponse aux incidents : analyse forensique, investigation des incidents et résolution pour minimiser l’impact et permettre la reprise d’activité.

Détection des intrusions : au-delà des limites traditionnelles du réseau, les MSSP protègent tous les appareils et systèmes contre les menaces internes et externes. Pour ce faire, ils examinent l’ensemble des composants, des utilisateurs et des logiciels et emploient des techniques avancées pour identifier et corriger les failles de sécurité avant qu’elles n’affectent l’entreprise.

Services de pare-feu gérés : les MSSP emploient des experts en sécurité pour surveiller en permanence le pare-feu du système et répondre aux menaces. Le trafic réseau est surveillé pour identifier les modèles et les incohérences, et garantir l’efficacité du pare-feu.

Conseil en sécurité : les MSSP offrent accompagnement et conseils d’experts sur les bonnes pratiques de sécurité, les stratégies de gestion des risques et l’amélioration de la posture de sécurité, pour permettre aux entreprises de mettre en place un cadre de sécurité efficace.

Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) : les MSSP déploient des solutions SIEM pour agréger et analyser les données de sécurité provenant de diverses sources. Cela permet de détecter les menaces, de répondre aux incidents, de gérer la sécurité des informations, ainsi que la conformité, le tout en temps réel.

Détection et prévention des menaces : les MSSP associent outils et techniques avancés de détection des menaces pour déceler et prévenir différents types de cybermenaces, notamment les malwares, les ransomwares, les attaques par hameçonnage et les menaces internes. Diverses solutions et technologies de sécurité sont déployées, comme les systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDPS), les solutions de détection et de réponse gérées (MDR) ou encore les solutions de détection et de réponse des terminaux (EDR), etc.

Configurations VPN (réseau privé virtuel) : les MSSP configurent des VPN pour sécuriser les opérations de l’entreprise. Les VPN privés réduisent la surface d’attaque et mettent en œuvre des mesures de sécurité personnalisées à l’intention des utilisateurs autorisés, afin de renforcer la sécurité et la confidentialité du réseau.

Analyse des vulnérabilités : les MSSP procèdent à une analyse approfondie des vulnérabilités pour identifier les menaces. Leurs capacités de gestion des vulnérabilités leur permettent d’identifier les problèmes au sein du réseau, y compris les cibles courantes comme les espaces de travail et les données sensibles. Les pirates informatiques identifient également les vulnérabilités qui ne sont pas directement liées à leurs cibles. Les MSSP sont capables de les détecter où qu’elles se trouvent : dans la surface d’attaque immédiate, à proximité ou plus loin.