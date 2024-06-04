Qu’est-ce qu’un fournisseur de services de sécurité gérés ?

Mise à jour : 5 juin 2024
Contributeurs : Matthew Finio, Amanda Downie
Les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) se chargent de surveiller et de gérer les systèmes de sécurité des entreprises afin de renforcer leur cybersécurité.
Les fournisseurs de services de sécurité gérés sont des entités tierces qui prennent en charge la surveillance et la gestion des dispositifs et systèmes de sécurité de l’entreprise. Les MSSP fournissent des services de sécurité essentiels tels que les réseaux privés virtuels (VPN), les pare-feu gérés et la gestion des antivirus. Grâce à leurs centres opérationnels de sécurité (SOC) à haute disponibilité, les MSSP opèrent à un niveau élevé, en continu, sans intervention, afin de garantir une couverture permanente. Cette couverture réduit considérablement la nécessité pour les entreprises d’embaucher, de former et de conserver des effectifs internes importants pour assurer leur sécurité.
Les entreprises se tournent souvent vers les MSSP pour améliorer leurs capacités de sécurité internes, voire elles leur confient l’ensemble de leurs opérations de sécurité. Les MSSP emploient des professionnels de la sécurité qui surveillent et analysent les événements de sécurité en temps réel pour informer sur la menace et fournir des conseils sur les bonnes pratiques à adopter. Ce partenariat stratégique permet aux entreprises de se concentrer sur leurs cœurs de métier, tout en ayant l’assurance que leurs actifs numériques sont protégés par des professionnels qualifiés. En outre, réduire la charge de travail des équipes informatiques internes permet de consacrer plus de temps et de ressources aux tâches essentielles à la croissance de l’entreprise.
Outre la surveillance et la gestion, les MSSP gèrent également les mises à niveau, les changements et les modifications du système. Cela garantit que les mesures de sécurité restent à jour et efficaces. Les MSSP s’avèrent donc essentiels pour améliorer l’efficacité de l’entreprise, réduire les risques qui pèsent sur sa sécurité et protéger ses actifs numériques contre les menaces en constante évolution.
Les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) et les fournisseurs de services gérés (MSP) proposent tous deux des services tiers aux entreprises, mais les domaines couverts sont différents. Les MSP fournissent des services informatiques et de réseau généraux, comme les plateformes de télécommunications gérées et les logiciels à la demande (SaaS). Les MSSP, quant à eux, sont spécialisés exclusivement dans la fourniture de services de sécurité visant à protéger les entreprises des cybermenaces.
L’une des principales différences entre les MSSP et les MSP réside dans leurs centres opérationnels. Alors que les MSP exploitent généralement des centres opérationnels réseau (NOC) pour surveiller et gérer les réseaux de leurs clients, les MSSP sont équipés de centres opérationnels de sécurité (SOC). Les SOC assurent surveillance et réponse aux incidents 24 heures sur 24, accélérant la détection et la neutralisation des menaces pour protéger efficacement le réseau et les actifs numériques de l’entreprise.
Les MSSP fournissent aux entreprises une solution complète pour externaliser leurs opérations de sécurité. Leur rôle consiste principalement à surveiller les réseaux de l’entreprise et à répondre aux incidents. Cependant, comme ces réseaux évoluent en même temps que les nouvelles technologies, les MSSP peuvent également prendre en charge d’autres plateformes, comme les applications et les infrastructures cloud. Voici les services les plus courants que proposent les MSSP :
Services antivirus : Pour faire face à l’évolution des attaques virales, les MSSP emploient des ressources de traque des menaces pour cibler les problèmes imminents et mettre en œuvre des mesures à différents niveaux du réseau, afin de le protéger contre les logiciels malveillants.
Protection des terminaux : les MSSP proposent des services qui protègent les appareils (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et appareils mobiles) contre les cybermenaces, sécurisant chaque terminal de l’entreprise.
Services de réponse aux incidents : en cas d’incident de sécurité ou de violation, les MSSP fournissent des services qui accélèrent la réponse aux incidents : analyse forensique, investigation des incidents et résolution pour minimiser l’impact et permettre la reprise d’activité.
Détection des intrusions : au-delà des limites traditionnelles du réseau, les MSSP protègent tous les appareils et systèmes contre les menaces internes et externes. Pour ce faire, ils examinent l’ensemble des composants, des utilisateurs et des logiciels et emploient des techniques avancées pour identifier et corriger les failles de sécurité avant qu’elles n’affectent l’entreprise.
Services de pare-feu gérés : les MSSP emploient des experts en sécurité pour surveiller en permanence le pare-feu du système et répondre aux menaces. Le trafic réseau est surveillé pour identifier les modèles et les incohérences, et garantir l’efficacité du pare-feu.
Conseil en sécurité : les MSSP offrent accompagnement et conseils d’experts sur les bonnes pratiques de sécurité, les stratégies de gestion des risques et l’amélioration de la posture de sécurité, pour permettre aux entreprises de mettre en place un cadre de sécurité efficace.
Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) : les MSSP déploient des solutions SIEM pour agréger et analyser les données de sécurité provenant de diverses sources. Cela permet de détecter les menaces, de répondre aux incidents, de gérer la sécurité des informations, ainsi que la conformité, le tout en temps réel.
Détection et prévention des menaces : les MSSP associent outils et techniques avancés de détection des menaces pour déceler et prévenir différents types de cybermenaces, notamment les malwares, les ransomwares, les attaques par hameçonnage et les menaces internes. Diverses solutions et technologies de sécurité sont déployées, comme les systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDPS), les solutions de détection et de réponse gérées (MDR) ou encore les solutions de détection et de réponse des terminaux (EDR), etc.
Configurations VPN (réseau privé virtuel) : les MSSP configurent des VPN pour sécuriser les opérations de l’entreprise. Les VPN privés réduisent la surface d’attaque et mettent en œuvre des mesures de sécurité personnalisées à l’intention des utilisateurs autorisés, afin de renforcer la sécurité et la confidentialité du réseau.
Analyse des vulnérabilités : les MSSP procèdent à une analyse approfondie des vulnérabilités pour identifier les menaces. Leurs capacités de gestion des vulnérabilités leur permettent d’identifier les problèmes au sein du réseau, y compris les cibles courantes comme les espaces de travail et les données sensibles. Les pirates informatiques identifient également les vulnérabilités qui ne sont pas directement liées à leurs cibles. Les MSSP sont capables de les détecter où qu’elles se trouvent : dans la surface d’attaque immédiate, à proximité ou plus loin.
Les MSSP offrent de nombreux avantages pour protéger les entreprises contre le nombre croissant de cybermenaces :
Accès aux technologies de pointe : les MSSP investissent dans des technologies de sécurité de pointe et des outils de nouvelle génération pour protéger leurs clients contre un large éventail de cybermenaces. Les entreprises qui font appel aux MSSP peuvent utiliser ces technologies sans avoir à réaliser un investissement initial important.
Aide à la mise en conformité : de nombreux secteurs sont soumis à des exigences en matière de protection des données et de la vie privée. Les MSSP permettent aux entreprises d’assurer leur conformité aux diverses réglementations comme le RGPD, la loi HIPAA et la norme PCI DSS, en associant collecte de données et production de rapports à des fins d’audit ou post-incident.
Optimisation de l’activité : confier la gestion de la sécurité à un MSSP permet aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier. Libérées de cette tâche complexe qu’est la cybersécurité, elles sont en mesure d’améliorer leur productivité et de mener à bien leurs projets stratégiques.
Rentabilité : en faisant appel à un MSSP, les entreprises n’ont plus besoin d’investir dans une infrastructure de sécurité coûteuse, ni d’embaucher leur propre personnel chargé de la sécurité informatique à former en interne. Les MSSP proposent des options tarifaires prévisibles, souvent sous forme d’abonnement, ce qui permet aux entreprises d’allouer leurs ressources plus efficacement. En outre, bon nombre de solutions de cybersécurité associent multilocation et évolutivité. Cela permet aux MSSP de fournir la même solution à plusieurs clients et de répartir les coûts.
Savoir-faire : les MSSP emploient des spécialistes qui possèdent des compétences approfondies en cybersécurité et une compréhension fine des menaces, vulnérabilités et technologies de sécurité en constante évolution. C’est ce qui leur permet de fournir une protection efficace des actifs numériques.
Tranquillité d’esprit : les MSSP se tiennent informés des dernières menaces et tendances en matière de sécurité pour que leurs clients puissent garder une longueur d’avance sur les cybercriminels. En faisant appel à un MSSP, les entreprises ont l’assurance que leurs actifs numériques sont protégés par des professionnels.
Évolutivité : les MSSP font évoluer leurs services pour répondre aux besoins changeants de leurs clients. Qu’il s’agisse d’une PME ou d’une grande entreprise, les MSSP adaptent leur offre pour fournir le niveau de protection et de support approprié au fur et à mesure que son client se développe.
Configuration et gestion des solutions : les entreprises qui font appel à un MSSP allient services de cybersécurité optimaux, savoir-faire et gestion sans avoir besoin de talents sur site. En moyenne, une entreprise cumule une cinquantaine d’outils de sécurité sans toutefois disposer de l’interopérabilité nécessaire pour rendre son programme de sécurité efficace. Les MSSP lui permettent de trouver le bon équilibre entre technologies et services.
Surveillance et réponse permanentes : les MSSP exploitent des centres opérationnels de sécurité (SOC) qui assurent surveillance et réponse rapide aux incidents 24 heures sur 24. Cette surveillance continue permet de réduire les dommages et les temps d’arrêt.
