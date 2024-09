Responsable des services de renseignement sur les cybermenaces Robert Gates Avec plus de 13 ans d’expérience, Rob surveille, analyse et interprète en permanence les données de veille sur les menaces provenant de diverses sources, telles que les forums du Deep et du Dark Web, les référentiels des fournisseurs, les rapports de l’industrie et les rapports d’incidents, afin d’identifier et d’évaluer les menaces potentielles qui pèsent sur une organisation.

Responsable d’analyse stratégique des menaces Chris Caridi Chris apporte plus de 13 ans d’expérience sur les sujets de cybersécurité, fournissant des analyses à valeur ajoutée pour les clients X-Force sur les changements stratégiques dans le contexte des cybermenaces. Chris est l’auteur principal du Rapport sur le paysage des menaces liées au cloud et du X-Force Threat Intelligence Index.

Responsable des enquêtes et analyses adverses Richard Emerson Avec plus de 12 ans d’expérience, Richard aide à organiser et à gérer le support lié aux renseignements pour tous les engagements de réponse aux incidents dans le monde. Même s’il a une grande expérience dans la recherche et la rédaction de rapports à propos d’une grande variété d’acteurs du paysage des menaces, Richard s’est spécialisé dans les activités de menace provenant de l’Iran.

Responsable de l’ingénierie inverse des logiciels malveillants Kevin Henson Kevin apporte plus de 25 ans d’expérience à l’équipe d’ingénierie inverse des logiciels malveillants de X-Force. Il effectue des analyses statiques et comportementales sur des échantillons pour approfondir l’analyse technique des échantillons de logiciels malveillants et produire des renseignements sur les menaces exploitables pour les clients de X-Force.

Architecte senior en développement X-Force Threat Intelligence Rene Martinez Rene a plus de 18 ans d’expérience dans le développement de logiciels avec IBM. Il aide actuellement des analystes X-Force dans les enquêtes sur les cybermenaces, la prise en charge des incidents et l’automatisation de la distribution de contenu aux clients. Rene a conçu, implémenté et déployé un catalogue d’applications cloud qui incluent la surveillance du Dark Web et de GitHub, les évaluations Mitre ATT&CK et l’indicateur des recherches de compromission.