Qu’est-ce que la découverte de données ?

Lors de la découverte de données, les spécialistes identifient et extraient les données brutes des bases de données, des applications, des fichiers internes et d’autres référentiels de l’entreprise. Ils examinent les caractéristiques, le format, la provenance, la qualité et les utilisations potentielles des données. Ce processus appelé profilage des données jette les bases d’une ingestion de données réussie. Les informations ainsi découvertes sont utilisées pour informer et rationaliser les décisions de l’entreprise dans des domaines tels que la stratégie de marketing, l’expérience client et les opérations de la chaîne d’approvisionnement.

L’analyse exploratoire des données (EDA) est une approche largement utilisée pour la découverte de données. L’EDA consiste à déployer des méthodes et algorithmes statistiques pour étudier les jeux de données et résumer leurs principales caractéristiques. Ces résultats aident les data scientists à déterminer la meilleure façon de manipuler les sources de données pour en tirer des informations précieuses.

En plus d’aider les entreprises à identifier et à exploiter toutes leurs sources de données, la découverte de données renforce la sécurité des données, améliore leur précision et facilite la conformité à certaines réglementations en matière de protection des données. Lorsqu’elle est complétée par des techniques d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML), elle peut donner aux entreprises une visibilité et un contrôle encore plus grands sur leurs actifs.