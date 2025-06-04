Qu’est-ce que la précision des données ?

La précision des données indique dans quelle mesure une donnée reflète fidèlement la réalité. Des données précises sont correctes, fiables et exemptes d’erreurs.



La précision des données est une dimension essentielle de la qualité des données, aux côtés de la complétude, de la cohérence, de l’actualité, de l’unicité, de la validité et d’autres indicateurs. À ce titre, atteindre un haut niveau de précision des données constitue un aspect majeur de la gestion de la qualité des données, un ensemble de pratiques visant à optimiser les données d’une entreprise selon toutes les dimensions de qualité.

Le maintien de la précision des données implique l’identification et la correction des erreurs, l’application de règles de validation des données et la mise en œuvre d’une gouvernance des données solide. Des politiques, normes et procédures claires pour la collecte, la propriété, le stockage, le traitement et l’utilisation des données contribuent toutes à maintenir une précision élevée.

Lorsque les données sont précises, elles offrent une base fiable pour la prise de décision fondée sur les données – qu’il s’agisse d’alimenter des modèles de machine learning ou d’orienter des campagnes marketing. À l’inverse, des données inexactes peuvent conduire à de mauvaises décisions commerciales, à une baisse de la satisfaction client, à des inefficacités opérationnelles et à des pertes financières.