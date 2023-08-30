Assurer l’intégrité des données, c’est garantir leur cohérence, leur exactitude et leur fiabilité tout au long de leur cycle de vie. Il s’agit de veiller à ce que les données restent inaltérées et non compromises par rapport à leur état initial lorsqu’elles ont été créées, transmises ou stockées. L’intégrité des données est essentielle pour assurer la confiance des entreprises dans leur prise de décision et pour se conformer aux exigences réglementaires. Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact sur l’intégrité des données, notamment les erreurs humaines, les défaillances du système et l’altération délibérée. Pour assurer l’intégrité des données, les entreprises mettent en œuvre divers processus et contrôles tels que la validation des données, les contrôles d’accès, les sauvegardes et les audits.

Les contrôles à des fins de validation permettent d’identifier les erreurs et les incohérences dans les données, tandis que les contrôles d’accès empêchent les utilisateurs non autorisés d’accéder aux données et de les modifier. Les sauvegardes garantissent que les données peuvent être restaurées en cas de perte ou de corruption, et les audits permettent de vérifier si l’intégrité des données a été préservée tout au long de leur cycle de vie.

L’intégrité des données est souvent assurée grâce à des techniques de détection et de correction des erreurs telles que les sommes de contrôle, les vérifications de redondance cyclique et les signatures numériques. Ces techniques permettent d’identifier et de corriger les erreurs qui ont pu être introduites lors de la transmission ou du stockage des données.

Dans cet article :