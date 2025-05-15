Qu’est-ce que la gestion de la qualité des données ?

La gestion de la qualité des données, ou DQM (Data Quality Management), regroupe un ensemble de pratiques visant à améliorer et maintenir la qualité des données d’une entreprise.

Alors que la production mondiale de données À l’heure où la production mondiale de données continue de croître à un rythme vertigineux, une gestion efficace de la qualité des données permet aux entreprises d’éviter les données de mauvaise qualité, source d’erreurs coûteuses et d’inefficacités dans les processus métier. Avec des données fiables et de confiance à portée de main, les entreprises peuvent dégager des informations à forte valeur ajoutée, prendre de meilleures décisions et intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans leurs opérations.

La gestion de la qualité des données comprend des pratiques telles que le profilage des données, le nettoyage des données, la validation des données, la surveillance de la qualité des données et la gestion des métadonnées. Une gestion réussie de la qualité des données aboutit à des jeux de données optimisés selon des dimensions clés de qualité : exactitude, complétude, cohérence, actualité, unicité et validité.

Des solutions logicielles permettent aux entreprises et aux professionnels des données de traiter les problèmes de qualité, et de créer des pipelines de données de haute qualité. Ces outils proposent des fonctionnalités telles que l’analyse de la qualité des données, la détection automatique des anomalies, les alertes d’incident en temps réel, et bien plus encore.