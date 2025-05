Qu’est-ce que la déduplication des données ?

Pour commencer, pourquoi une entreprise créerait-elle des données dupliquées ? Il peut y avoir une ou plusieurs raisons valables, notamment les suivantes :

Une organisation ou l’un de ses services peut avoir besoin de réutiliser les données d’origine, de sorte que de nouvelles copies de données sont créées.

Une entreprise peut souhaiter conserver des copies dupliquées dans le cadre de son système de sauvegarde en cas de perte de données.

Une organisation peut constater qu’elle a conservé plusieurs copies des mêmes données, mais dans des formats différents.

La duplication des données s’explique tout simplement aussi par le fait qu’elle se produit souvent dans la plupart des organisations dotées de plusieurs services. La création ou recréation régulière de données est une fonction organique acceptée des méthodes de travail dans un contexte moderne. Par conséquent, la création ou la réplication des données n’est pas un problème en soi, mais la prolifération excessive des données en est un.

Si aucun surcoût n’y était associé, la prolifération des données pourrait sembler moins problématique qu’elle ne l’est. Une organisation peut choisir de stocker des données dans différents emplacements de son architecture informatique et ne pas se soucier de ces redondances.

Mais le fait est qu’une entreprise risque d’être financièrement pénalisée lorsqu’elle conserve un grand nombre de redondances de données en raison des surcoûts liés au stockage. Les organisations qui ne sont pas en mesure d’arrêter de créer des redondances de données doivent allouer plus de main-d’œuvre et de budget à la mise en œuvre de nouvelles solutions de stockage et de gestion des données, qu’elles soient basées sur l’achat de nouveaux matériels ou sur l’acquisition de stockage cloud supplémentaire.