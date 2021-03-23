Qu’est-ce que l’infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) ?

D’importants changements se produisent dans l’environnement professionnel, car le télétravail et les écosystèmes de cloud hybride se généralisent. Avec la multiplication des employés et des environnements, il est devenu difficile d'administrer les exigences en matière de gestion, de sécurité et d'infrastructure nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise. Face à ces défis, les responsables informatiques recherchent des outils qui facilitent la gestion de ces environnements en toute sécurité et sans se ruiner. L’infrastructure de bureau virtuel (VDI) est cet outil.
L’infrastructure de bureau virtuel (VDI) désigne la création et la gestion d’environnements de bureau et d’applications qui permettent aux employés de travailler et d’accéder à des applications et services en dehors du bureau, au bureau ou à distance. Les solutions de virtualisation prennent en charge les déploiements VDI en créant un système de calcul virtuel, appelé machines virtuelles (VM), qui permet aux entreprises d’exécuter plusieurs applications et systèmes d’exploitation sur un seul serveur physique dans un centre de données. La VDI consiste à héberger un système d'exploitation de bureau - tel que Microsoft Windowsws Desktop - dans des machines virtuelles qui fonctionnent toutes sur un serveur hôte.
En utilisant le système d’exploitation de bureau hébergé sur une machine virtuelle (VM) sur un serveur hôte, les responsables informatiques peuvent déployer leurs données, applications et postes de travail d’entreprise sur les utilisateurs d’un centre de données virtuel et les fournir en tant que service via Internet. Contrairement aux PC traditionnels, un utilisateur utilise un point de terminaison personnel physique et portable à partir d'un emplacement sur site.
Lors de la mise en œuvre d’une solution VDI, un courtier de connexions trouve un bureau virtuel dans le pool de ressources auquel chaque employé peut se connecter lorsqu’il accède à l’environnement VDI. Parmi les exemples de courtiers de connexion, citons Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure et Nutanix.
Les utilisateurs peuvent se connecter en toute sécurité à leurs images de bureau, comme Microsoft Windows, à partir de n’importe quel appareil ou emplacement. La possibilité d’accéder à votre application de n’importe où est utile, car elle signifie que vous n’avez pas besoin d’être dans votre bureau physique avec un point de terminaison, et elle vous permet d’apporter votre propre appareil (y compris des PC, des tablettes ou des terminaux clients légers) à partir de l’endroit le plus facile pour vous.
Pour en savoir plus sur les solutions de virtualisation des applications et les technologies de virtualisation en général, regardez la vidéo suivante et consultez l’article « Les 5 avantages de la virtualisation » :
Voici quelques-uns des principaux avantages de l'infrastructure de bureaux virtuels (VDI) :
Le VDI est l’un des types de bureau virtuel, la virtualisation des postes de travail étant un terme général qui couvre toute technologie qui sépare le bureau et le matériel. Pour en savoir plus sur la catégorie supérieure, voir « Qu'est-ce que la virtualisation ? » ou regardez la vidéo suivante :
La VDI persistante permet de personnaliser le bureau, car l’utilisateur se connecte au même bureau. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser leur bureau, puisque les modifications sont enregistrées, transformant ainsi leur environnement de bureau virtuel en un espace de travail numérique personnalisable et hautement personnalisé.
La VDI non persistante, quant à elle, est un bureau générique dont la connexion est à usage unique, puisque les modifications ne sont pas sauvegardées. L’approche VDI non persistante est idéale pour les entreprises dont les employés effectuent de nombreuses tâches répétitives, car elle est généralement moins coûteuse et plus facile à gérer.
L’infrastructure de bureau virtuel (VDI) fait partie intégrante de la stratégie informatique de nombreuses entreprises, car elle leur permet de réduire leurs dépenses et de simplifier la gestion de ces systèmes. L’importance de la VDI s’accélère de manière exponentielle à mesure que les entreprises cherchent à permettre un environnement de travail plus flexible, car elle offre l’accessibilité, la sécurité, l’évolutivité, l’automatisation et la facilité d’utilisation pour une mise en œuvre rapide et efficace.
Si vous souhaitez créer votre propre environnement VDI, vous pouvez le faire avec les solutions IBM Cloud IaaS. IBM propose une plateforme cloud complète qui inclut tous les composants dont vous avez besoin pour créer votre propre environnement VDI, y compris le calcul virtualisé, le réseau virtualisé et le stockage virtualisé. Dans ce scénario, vous devrez installer et gérer vous-même l’hyperviseur.
En partenariat avec VMware, IBM propose des solutions VDI gérées par le client et partiellement gérées par VMware (avec VMware Horizon) et une solution de bureau virtuel en tant que service (DaaS) entièrement gérée, fournissant des postes de travail et des applications virtualisées hébergés sur la plateforme cloud.
