Qu’est-ce que l’infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) ?

L’infrastructure de bureau virtuel (VDI) désigne la création et la gestion d’environnements de bureau et d’applications qui permettent aux employés de travailler et d’accéder à des applications et services en dehors du bureau, au bureau ou à distance. Les solutions de virtualisation prennent en charge les déploiements VDI en créant un système de calcul virtuel, appelé machines virtuelles (VM), qui permet aux entreprises d’exécuter plusieurs applications et systèmes d’exploitation sur un seul serveur physique dans un centre de données. La VDI consiste à héberger un système d'exploitation de bureau - tel que Microsoft Windowsws Desktop - dans des machines virtuelles qui fonctionnent toutes sur un serveur hôte.

En utilisant le système d’exploitation de bureau hébergé sur une machine virtuelle (VM) sur un serveur hôte, les responsables informatiques peuvent déployer leurs données, applications et postes de travail d’entreprise sur les utilisateurs d’un centre de données virtuel et les fournir en tant que service via Internet. Contrairement aux PC traditionnels, un utilisateur utilise un point de terminaison personnel physique et portable à partir d'un emplacement sur site.

Lors de la mise en œuvre d’une solution VDI, un courtier de connexions trouve un bureau virtuel dans le pool de ressources auquel chaque employé peut se connecter lorsqu’il accède à l’environnement VDI. Parmi les exemples de courtiers de connexion, citons Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure et Nutanix.

Les utilisateurs peuvent se connecter en toute sécurité à leurs images de bureau, comme Microsoft Windows, à partir de n’importe quel appareil ou emplacement. La possibilité d’accéder à votre application de n’importe où est utile, car elle signifie que vous n’avez pas besoin d’être dans votre bureau physique avec un point de terminaison, et elle vous permet d’apporter votre propre appareil (y compris des PC, des tablettes ou des terminaux clients légers) à partir de l’endroit le plus facile pour vous.

