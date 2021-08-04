De nombreuses entreprises informatiques déploient des serveurs qui ne fonctionnent qu’à une fraction de leur capacité, souvent parce qu’elles dédient leur serveur physique à une application spécifique. Il s’agit généralement d’un mécanisme inefficace, car il existe une capacité excédentaire qui n’est pas utilisée, ce qui entraîne une augmentation des coûts d’exploitation et des coûts informatiques.
La virtualisation a été créée dans le but d’augmenter l’utilisation des capacités et de réduire les coûts. Cet article donne un aperçu de la virtualisation et de ses composants et présente cinq de ses nombreux avantages dont votre organisation pourrait bénéficier grâce à la virtualisation :
La virtualisation utilise un logiciel pour créer une couche d’abstraction sur le matériel physique. Elle crée ainsi un système informatique virtuel, connu sous le nom de machines virtuelles (VM). Cela permet aux entreprises d’exécuter plusieurs ordinateurs virtuels, systèmes d’exploitation et applications sur un seul serveur physique, essentiellement via un partitionnement en plusieurs serveurs virtuels.
En termes simples, l’un des principaux avantages de la virtualisation est qu’elle permet une utilisation plus efficace du matériel informatique physique, ce qui se traduit par un meilleur retour sur investissement pour l’entreprise.
Regardez la vidéo pour découvrir les technologies de virtualisation :
Dans les termes les plus simples possibles, une machine virtuelle (VM) est une représentation virtuelle d’un ordinateur physique. Comme mentionné précédemment, la virtualisation permet à une entreprise de créer plusieurs machines virtuelles, chacune disposant de son propre système d’exploitation (OS) et de ses applications sur une seule machine physique.
Cependant, une machine virtuelle ne peut pas interagir directement avec un ordinateur physique. Elle a besoin d’une couche logicielle légère appelée hyperviseur pour se coordonner avec le matériel physique sur lequel elle s’exécute.
L’hyperviseur est essentiel à la virtualisation. Il s’agit d’une fine couche logicielle qui permet à plusieurs systèmes d’exploitation de fonctionner côte à côte et de partager les mêmes ressources informatiques physiques. Ces systèmes d’exploitation sont livrés avec les machines virtuelles (VM) mentionnées plus haut (des représentations virtuelles d’un ordinateur physique) et l’hyperviseur attribue à chaque VM sa propre part de la puissance de calcul, de la mémoire et du stockage sous-jacent. Cela empêche les machines virtuelles d’interférer les unes avec les autres.
La virtualisation de votre environnement peut accroître l’évolutivité tout en réduisant les dépenses. Voici quelques-uns des nombreux avantages que la virtualisation peut apporter à votre entreprise :
L’utilisation d’un environnement non virtualisé peut être inefficace car lorsque vous n’utilisez pas l’application sur le serveur, l’ordinateur reste inactif et ne peut pas être utilisé pour d’autres applications. Lorsque vous virtualisez un environnement, ce seul serveur physique se transforme en plusieurs machines virtuelles. Ces machines virtuelles peuvent avoir différents systèmes d’exploitation et exécuter différentes applications tout en étant hébergées sur le même serveur physique.
La consolidation des applications sur des environnements virtualisés est une approche plus rentable car elle permet de réduire le nombre de serveurs physiques, ce qui contribue à diminuer considérablement les dépenses matérielles et à réaliser des économies pour votre entreprise.
Lorsqu’un sinistre touche un serveur physique, quelqu’un est chargé de le remplacer ou de le réparer. Cela peut prendre des heures, voire des jours. Avec un environnement virtualisé, il est facile à provisionner et à déployer, ce qui vous permet de répliquer ou de cloner la machine virtuelle affectée.
Le processus de récupération ne prendrait que quelques minutes, alors qu’il faudrait des heures pour provisionner et installer un nouveau serveur physique, ce qui améliorerait considérablement la résilience de l’environnement et la continuité d’activité.
Avec moins de serveurs, vos équipes informatiques pourront consacrer moins de temps à la maintenance du matériel physique et de l’infrastructure informatique. Vous pourrez installer, mettre à jour et maintenir l’environnement sur toutes les machines virtuelles de l’environnement virtuel sur le serveur au lieu de passer par le processus laborieux et fastidieux d’application des mises à jour serveur par serveur. Moins de temps dédié à la maintenance de l’environnement augmente l’efficacité et la productivité de votre équipe.
L’environnement virtualisé étant segmenté en machines virtuelles, vos développeurs peuvent rapidement mettre en service une machine virtuelle sans affecter un environnement de production. Cette solution est idéale pour le développement et les tests, car le développeur peut rapidement cloner la machine virtuelle et effectuer un test sur l’environnement.
Par exemple, si un nouveau correctif logiciel a été publié, quelqu’un peut cloner la machine virtuelle et appliquer la dernière mise à jour du logiciel, tester l’environnement, puis l’intégrer dans son application de production. Cela augmente la vitesse et l’agilité d’une application.
Si vous parvenez à réduire le nombre de serveurs physiques que vous utilisez, vous réduirez la quantité d’énergie consommée. Cela présente deux avantages sur le plan écologique :
