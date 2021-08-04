La virtualisation de votre environnement peut accroître l’évolutivité tout en réduisant les dépenses. Voici quelques-uns des nombreux avantages que la virtualisation peut apporter à votre entreprise :

1. Réduire vos dépenses informatiques

L’utilisation d’un environnement non virtualisé peut être inefficace car lorsque vous n’utilisez pas l’application sur le serveur, l’ordinateur reste inactif et ne peut pas être utilisé pour d’autres applications. Lorsque vous virtualisez un environnement, ce seul serveur physique se transforme en plusieurs machines virtuelles. Ces machines virtuelles peuvent avoir différents systèmes d’exploitation et exécuter différentes applications tout en étant hébergées sur le même serveur physique.

La consolidation des applications sur des environnements virtualisés est une approche plus rentable car elle permet de réduire le nombre de serveurs physiques, ce qui contribue à diminuer considérablement les dépenses matérielles et à réaliser des économies pour votre entreprise.

2. Réduire les temps d’arrêt et améliorer la résilience dans les situations de reprise après sinistre

Lorsqu’un sinistre touche un serveur physique, quelqu’un est chargé de le remplacer ou de le réparer. Cela peut prendre des heures, voire des jours. Avec un environnement virtualisé, il est facile à provisionner et à déployer, ce qui vous permet de répliquer ou de cloner la machine virtuelle affectée.

Le processus de récupération ne prendrait que quelques minutes, alors qu’il faudrait des heures pour provisionner et installer un nouveau serveur physique, ce qui améliorerait considérablement la résilience de l’environnement et la continuité d’activité.

3. Augmenter l’efficacité et la productivité

Avec moins de serveurs, vos équipes informatiques pourront consacrer moins de temps à la maintenance du matériel physique et de l’infrastructure informatique. Vous pourrez installer, mettre à jour et maintenir l’environnement sur toutes les machines virtuelles de l’environnement virtuel sur le serveur au lieu de passer par le processus laborieux et fastidieux d’application des mises à jour serveur par serveur. Moins de temps dédié à la maintenance de l’environnement augmente l’efficacité et la productivité de votre équipe.

4. Contrôler l’indépendance et le DevOps

L’environnement virtualisé étant segmenté en machines virtuelles, vos développeurs peuvent rapidement mettre en service une machine virtuelle sans affecter un environnement de production. Cette solution est idéale pour le développement et les tests, car le développeur peut rapidement cloner la machine virtuelle et effectuer un test sur l’environnement.

Par exemple, si un nouveau correctif logiciel a été publié, quelqu’un peut cloner la machine virtuelle et appliquer la dernière mise à jour du logiciel, tester l’environnement, puis l’intégrer dans son application de production. Cela augmente la vitesse et l’agilité d’une application.

5. Adopter une attitude plus écologique (sur le plan organisationnel et environnemental)

Si vous parvenez à réduire le nombre de serveurs physiques que vous utilisez, vous réduirez la quantité d’énergie consommée. Cela présente deux avantages sur le plan écologique :