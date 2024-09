Qu'est-ce que la virtualisation de bureau ?

La VDI est populaire parce qu'elle offre une version virtualisée d'un modèle informatique familier, l'ordinateur de bureau physique. Cependant, sa mise en œuvre vous oblige à gérer tous les aspects de l'infrastructure, notamment le matériel, les systèmes d'exploitation et les applications, ainsi que l'hyperviseur et les logiciels associés. Cela peut être difficile si votre expérience et vos compétences en VDI sont limitées. L'achat de tous les composants d'infrastructure peut nécessiter un investissement initial important.

Le RDS/RDSH peut être un choix judicieux s'il prend en charge les applications spécifiques dont vous avez besoin et si vos utilisateurs finaux n'ont besoin d'accéder qu'à ces applications, et non à des bureaux Windows complets. Le RDS offre une plus grande densité d'utilisateurs finaux par serveur que la VDI, et les systèmes sont généralement moins coûteux et plus évolutifs que des environnements VDI complets. Cependant, votre personnel a besoin des compétences et de l'expérience requises pour administrer et gérer la technologie RDS/RDSH.

Le DaaS gagne actuellement en popularité, car les équipes informatiques sont plus à l'aise avec les bureaux partagés et les applications partagées. De manière générale, il s'agit de l'option la plus rentable. C'est aussi la plus facile à administrer, car elle ne nécessite que peu d'expertise interne en matière de gestion d'infrastructure ou de VDI. Elle est facilement extensible et implique des dépenses d'exploitation plus que des dépenses d'investissement, une structure de coûts plus abordable pour beaucoup d'entreprises.