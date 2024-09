Quels sont les avantages du cloud computing ?

Si vous envisagez de passer aux technologies et aux pratiques du cloud, vous allez recevoir une multitude d'avis différents sur les avantages à en attendre.

Infrastructure et charges de travail

De nombreuses entreprises considèrent les faibles coûts initiaux et le modèle de paiement à l'utilisation comme une économie de coûts très importante. Elles insistent sur le coût considérable de la mise en place et de l'exploitation des centres de données. Les coûts peuvent atteindre des montants astronomiques selon la façon dont on les calcule.

Plateformes SaaS et cloud-dev

Un fournisseur SaaS mettra en avant l'économie que représente le fait de payer pour un accès à une application plutôt que d'acheter un logiciel. Les éditeurs de logiciels ajouteront ces « avantages cloud » aux spécificités de leurs produits. Les économies réalisables avec les plateformes cloud en matière de développement ont récemment alimenté de nouveaux débats.

Vitesse et productivité

Quel est l'avantage, pour votre entreprise, de pouvoir mettre une nouvelle application en service en 30 heures au lieu de six à neuf mois ? De même, l'argument générique de la « productivité des employés » ne rend pas justice à la réduction des tâches administratives qui résulte de l'utilisation de tableaux de bord cloud, des statistiques en temps réel et des analyses actives. Quel est le coût d'une heure-personne pour votre entreprise ?

Exposition au risque

Prenons les choses simplement. Quel est l'impact si vous vous trompez ?

Est-il plus risqué d'acheter tout le matériel et le logiciel pour créer 128 machines virtuelles, ou de les louer à l'heure ?





Si vous n'êtes pas sûr que votre application remportera le succès escompté, devez-vous faire un plan sur 12 mois, mettre en place l'environnement, écrire et tester le code et enfin publier l'application ?





Est-il préférable de démontrer la valeur d'une approche en utilisant des services gratuits ou quasi-gratuits pendant quelques semaines ?

Lorsque l'impact négatif si vous décidez de tester des solutions nouvelles est faible, c'est-à-dire que le risque est faible, vous essayez beaucoup plus de solutions. Et plus vous essayez, plus vous réussissez.

Si vous me demandez comment tirer profit de l'adoption de services cloud, ma première question sera : « Quels services ? ». Chaque utilisateur et chaque organisation retirera des avantages différents. Le meilleur conseil que je peux donner est de regarder tous les aspects. Évaluez les économies potentielles, mais pensez aussi aux avantages indirects : une productivité accrue, une plus grande rapidité et un risque atténué.

Comme l'a déclaré Wayne Gretzky, un grand joueur de hockey : « Vous avez 100 % de chances de rater les tirs que vous n'avez pas tentés ». Alors, pourquoi ne pas essayer ?