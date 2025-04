Qu’est-ce que le profilage des données ?

Même si le profilage peut améliorer la précision, la qualité et la facilité d’utilisation des données dans de nombreux secteurs, ses cas d'utilisation les plus courants sont les suivants :

Transformation des données : Avant que les données puissent être traitées, elles doivent être transformées en un jeu exploitable et organisé. Il s’agit d’une étape importante devant précéder la création d’un modèle de prédiction et l’examen des données : le profilage des données doit être effectué avant chacun de ces processus. C’est possible grâce à IBM Db2, la base de données cloud native conçue pour alimenter la transformation des données.

En outre, l’ELT (extraction, chargement, transformation) et l’ETL (extraction, transformation, chargement) sont des processus d’intégration des données qui déplacent les données brutes d’un système source vers une base de données cible. IBM propose des services et des solutions d’intégration des données qui permettent de créer un pipeline de données prêt à l’emploi et donnent à votre entreprise les outils dont elle a besoin pour évoluer efficacement.

Intégration des données : Pour intégrer correctement plusieurs jeux de données, vous devez d’abord comprendre les relations entre chacun d’entre eux. Il s’agit d’une étape essentielle pour comprendre les indicateurs des données et déterminer comment les relier.

Optimisation des requêtes : Si vous souhaitez obtenir les informations les plus précises et optimisées possibles sur votre entreprise, le profilage des données est un outil essentiel. Ce processus prend en compte les informations sur les caractéristiques des bases de données et crée des statistiques sur chacune d’elles. C’est précisément dans cet objectif que le logiciel IBM i 7.2 optimise les performances des bases de données et le traitement des requêtes. L’objectif de la rotation des bases de données est de minimiser le temps de réponse de vos requêtes en tirant le meilleur parti des ressources de votre système.