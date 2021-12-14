elt

Si l’approche ELT permet une mise en œuvre plus rapide que le processus ETL, les données sont désordonnées une fois déplacées. La transformation intervient après la fonction de chargement, ce qui évite tout ralentissement de la migration. L’ELT dissocie les étapes de transformation et de chargement, en veillant à ce qu’aucune erreur de codage (ou toute autre erreur lors de l’étape de transformation) n’entrave la migration. De plus, l’ELT évite les problèmes de dimensionnement des serveurs en utilisant la puissance de traitement et la taille de l’entrepôt de données pour permettre une transformation (ou un calcul évolutif) à grande échelle. L’ELT s’associe également aux solutions d’entrepôt de données cloud pour prendre en charge les données structurées, non structurées, semi-structurées et brutes.

etl

L’ETL est plus long à mettre en œuvre, mais il donne des données plus propres. Ce processus convient parfaitement aux petits référentiels de données cibles qui nécessitent des mises à jour moins fréquentes. L’ETL fonctionne également avec les entrepôts de données cloud en utilisant des plateformes SaaS basées sur le cloud et des entrepôts de données sur site.

Par ailleurs, il existe de nombreux outils ETL commerciaux et open source dotés des fonctionnalités et avantages suivants :