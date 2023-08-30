Qu’est-ce que le contrôle de la qualité des données ?

Voici quelques techniques courantes que vous pouvez utiliser pour contrôler la qualité de vos données :

Profilage des données

Le profilage des données englobe l’examen, l’analyse et la compréhension du contenu, de la structure et des relations présentes dans vos données. Cette technique consiste à examiner les données au niveau des colonnes et des lignes afin d’identifier les schémas, les anomalies et les incohérences. Le profilage des données vous aide à mieux comprendre la qualité de vos données en vous fournissant des informations utiles telles que les types de données, les longueurs, les schémas et les valeurs uniques.

Il existe trois principaux types de profilage de données : le profilage par colonnes, qui examine les attributs individuels dans un jeu de données ; le profilage des dépendances, qui identifie les relations entre les attributs ; et le profilage de redondance, qui détecte les données dupliquées. Grâce aux outils de profilage des données, vous pourrez acquérir une compréhension globale de vos données et identifier les problèmes de qualité à résoudre.

Audit des données

L’audit des données consiste à évaluer l’exactitude et l’exhaustivité des données en les comparant à des règles ou à des normes prédéfinies. Cette technique aide les entreprises à identifier et à suivre les problèmes de qualité tels que les données manquantes, incorrectes ou incohérentes. L’audit de qualité des données peut être effectué manuellement, en vérifiant si les enregistrements contiennent des erreurs, ou grâce à des outils automatisés qui analysent et signalent les incohérences.

Pour réaliser un audit de qualité des données efficace, vous devez d’abord établir un ensemble de règles et de normes de qualité auxquelles vos données doivent répondre. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils d’audit pour comparer vos données à ces règles et normes, et identifier les divergences et les problèmes éventuels. Enfin, vous analyserez les résultats de l’audit et mettrez en œuvre des mesures correctives pour résoudre les problèmes de qualité identifiés.

Règles de qualité des données

Les règles de qualité des données sont des critères prédéfinis qui permettent de garantir leur exactitude, leur exhaustivité, leur cohérence et leur fiabilité. Ces règles sont essentielles pour assurer la qualité des données et peuvent être appliquées grâce aux processus de validation, de transformation et de nettoyage. Parmi les exemples de règles de qualité des données, citons l’absence de doublons, la conformité aux données de référence et le respect des formats ou schémas définis.

Les règles de qualité des données doivent être définies en fonction des exigences et des normes de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils de gestion de la qualité des données ou des scripts personnalisés pour appliquer ces règles et signaler les incohérences ou les problèmes. Enfin, vous devez surveiller et mettre à jour en permanence vos règles de qualité des données pour vous assurer qu’elles restent pertinentes et efficaces.

Nettoyage des données

Le nettoyage des données consiste à identifier et à corriger les erreurs, les incohérences et les inexactitudes présentes dans vos données. Le nettoyage implique diverses méthodes telles que la validation, la transformation et la déduplication, pour garantir l’exactitude, l’exhaustivité et la fiabilité des données.

Le processus de nettoyage des données implique généralement les étapes suivantes : identifier les problèmes de qualité, déterminer les causes racines de ces problèmes, sélectionner les techniques de nettoyage appropriées, appliquer les techniques de nettoyage et vérifier les résultats pour s’assurer que les problèmes ont été résolus. En mettant en œuvre un processus de nettoyage robuste, vous garantirez la qualité des données qui contribuent à la prise de décision et aux opérations.

Surveillance des données en temps réel

La surveillance des données en temps réel consiste à suivre et à analyser en permanence les données qui sont générées, traitées et stockées au sein de votre entreprise. Cette technique vous permet d’identifier et de résoudre les problèmes de qualité dès qu’ils surviennent, au lieu d’attendre les audits ou examens périodiques. La surveillance des données en temps réel aide les entreprises à axer leur prise de décision sur des informations exactes et à jour, tirées de données de qualité.

Suivre les indicateurs de qualité des données

Les indicateurs de qualité des données sont des mesures quantitatives qui aident les entreprises à évaluer la qualité de leurs données. Ces indicateurs peuvent être utilisés pour suivre et contrôler la qualité des données dans le temps, identifier les tendances et les schémas, et déterminer l’efficacité des techniques de contrôle qualité employées. Les indicateurs de qualité des données les plus courants sont l’exhaustivité, l’exactitude, la cohérence, l’actualité et l’unicité.

Pour suivre les indicateurs de qualité des données, vous devez d’abord définir ceux qui sont les plus pertinents par rapport aux exigences et aux normes de qualité des données de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils de qualité des données ou des scripts personnalisés afin de calculer ces indicateurs pour vos données, fournissant ainsi une évaluation quantitative de la qualité des données. Enfin, vous devez régulièrement examiner et analyser vos indicateurs de qualité des données pour identifier les domaines à améliorer et vous assurer que vos techniques de contrôle de la qualité des données sont efficaces.

Tests de performance des données

Les tests de performance consistent à évaluer l’efficience, l’efficacité et l’évolutivité des systèmes et infrastructures de traitement de données. Cette technique aide les entreprises à s’assurer que leurs systèmes de traitement de données peuvent gérer des volumes, une complexité et une vélocité croissants sans compromettre la qualité des données.

Pour tester la performance des données, vous devez d’abord établir des références et des objectifs de performance pour vos systèmes de traitement de données. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils pour simuler divers scénarios de traitement de données tels que de gros volumes de données ou des transformations complexes des données, et mesurer la performance de vos systèmes par rapport aux références établies et aux objectifs. Enfin, vous devez analyser les résultats de vos tests de performance et apporter les améliorations nécessaires à vos systèmes et à votre infrastructure de traitement des données.

En savoir plus sur la fiabilité des données

Gestion des métadonnées

La gestion des métadonnées consiste à organiser, à gérer et à utiliser les métadonnées pour améliorer la qualité, la cohérence et la facilité d’utilisation des données de l’entreprise. Les métadonnées sont des données sur les données, telles que les définitions de données, la traçabilité des données et les règles de qualité des données, qui aident les entreprises à comprendre et à gérer leurs données plus efficacement. En mettant en œuvre de solides pratiques de gestion des métadonnées, vous pouvez améliorer la qualité globale de vos données et vous assurer qu’elles sont facilement accessibles, compréhensibles et utilisables par votre entreprise.

Pour assurer une gestion efficace des métadonnées, vous devez d’abord créer un référentiel qui stocke vos métadonnées de manière cohérente et structurée. Ensuite, vous pourrez utiliser des outils de gestion des métadonnées pour capter, gérer et mettre à jour vos métadonnées au fur et à mesure de l’évolution de vos données et de vos systèmes de traitement. Enfin, vous mettrez en œuvre des processus et des bonnes pratiques pour utiliser les métadonnées à des fins de contrôle qualité, d’intégration et de gouvernance des données.

Découvrez comment IBM® Databand assure un meilleur contrôle de la qualité des données en détectant les changements de colonnes inattendus et les enregistrements nuls pour vous aider à respecter les accords de niveau de service en matière de données. Si vous êtes prêt à aller plus loin, réservez une démo dès aujourd’hui.