Qu’est-ce que la redondance des données ?

Si la redondance non intentionnelle des données peut entraîner des inefficacités telles que la hausse des frais de stockage et l’incohérence des données, la redondance intentionnelle est une composante essentielle de la gestion des données. Cet outil est particulièrement utile aujourd’hui, car les entreprises gèrent de grands jeux de données et des volumes croissants de données. Souvent au cœur de la conception et du schéma des bases de données, les copies redondantes permettent de garantir la haute disponibilité, l’intégrité et la cohérence des données.

La redondance intentionnelle des données joue également un rôle essentiel dans la reprise après sinistre. Par exemple, en 2024, le coût des violations de données pour les entreprises est estimé à 4,88 millions de dollars en moyenne. La redondance est cruciale dans les scénarios de corruption des données ou de défaillance matérielle, car elle offre une sauvegarde fiable. Cependant, alors que la redondance et la récupération des données visent toutes deux à prévenir la perte de données, la redondance met l’accent sur la disponibilité et la continuité des données, tandis que la récupération se concentre sur la restauration.