Qu'est-ce que la haute disponibilité ?

La reprise après sinistre (DR) regroupe les technologies et bonnes pratiques d’infrastructure informatique conçues pour prévenir ou minimiser les pertes de données et les interruptions de continuité des activités en cas d’événements catastrophiques. La haute disponibilité (HA), quant à elle, concerne généralement des pannes ou défaillances plus limitées pouvant affecter la disponibilité des systèmes.

Bien qu’elles soient différentes, la DR et la HA ont en commun l’objectif de réduire au maximum les interruptions des systèmes informatiques. Elles s’appuient souvent sur des composants redondants et des systèmes en doublon dans le cadre d'une stratégie globale. De plus, la DR et la HA utilisent toutes deux des sauvegardes de données pour garantir l’accès aux informations en cas de problèmes, tels que des défaillances matérielles, des pannes logicielles ou des coupures de courant.