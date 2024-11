Les techniques de réplication des données font référence aux méthodes et aux mécanismes utilisés pour répliquer des données d’une source primaire vers un ou plusieurs systèmes ou emplacements cibles. Les techniques de réplication des données les plus utilisées sont la réplication de tables complètes, la réplication basée sur une clé et la réplication basée sur le journal.

Avec la réplication de table complète, toutes les données sont copiées de la source de données vers la destination, y compris toutes les données nouvelles et existantes. Cette technique est recommandée si les enregistrements sont régulièrement supprimés ou si d’autres techniques sont techniquement impossibles. En raison de la taille des jeux de données, la réplication de tables complètes nécessite plus de ressources de traitement et de réseau, tout en étant plus coûteuse.

Dans le cas des réplications incrémentielles basées sur une clé, seules les nouvelles données ajoutées depuis la mise à jour précédente sont répliquées. Cette technique est plus efficace, car moins de lignes sont copiées. L’un des inconvénients de la réplication incrémentielle basée sur une clé, c’est qu’elle ne permet pas la réplication des données d’une mise à jour précédente définitivement supprimée.

La réplication basée sur le journal capture les modifications apportées aux données au niveau de la source de données en surveillant les enregistrements de journaux de base de données (fichier journal ou ChangeLog). Ces modifications sont ensuite répliquées sur les systèmes cibles et ne s’appliquent qu’aux sources de bases de données prises en charge. La réplication basée sur le journal est recommandée lorsque la structure de la base de données source est statique, car elle pourrait devenir un processus très gourmand en ressources.