Qu’est-ce que l’efficacité opérationnelle ?

Date de publication : 26 mars 2024
Contributrices : Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
L’efficacité opérationnelle fait référence à l’optimisation des processus et des ressources métier dans le but de réduire les coûts d’exploitation tout en maintenant ou en améliorant la productivité.
Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les entreprises, qu’elles opèrent dans le secteur de la fabrication ou dans celui du transport, sont de plus en plus incitées par les parties prenantes à améliorer leur efficacité opérationnelle. En effet, atteindre l’efficacité opérationnelle peut être critique sur des marchés concurrentiels, car cela permet aux entreprises d’offrir des produits et services de haute qualité à des prix inférieurs, tout en maintenant ou en augmentant leur rentabilité. Dans une enquête mondiale, 77 % des PDG interrogés ont déclaré qu’ils rechercheraient l’efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance du chiffre d’affaires total.1
Il existe une variété d’outils et de plateformes logiciels, alimentés par l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO), disponibles pour aider les entreprises à atteindre l’efficacité opérationnelle. Il s’agit notamment de systèmes de gestion intégrée du lieu de travail et de logiciels de planification des ressources d’entreprise. Grâce à des solutions logicielles, les organisations peuvent mettre en œuvre des approches telles que l’automatisation, le mappage des processus et plus encore pour optimiser leur activité.
Les organisations utilisent souvent un indicateur appelé « le ratio d’efficacité opérationnelle » pour mesurer l’efficacité opérationnelle. Elles le calculent généralement en additionnant les dépenses d’exploitation de l’entreprise et le coût des marchandises vendues (COGS), puis en divisant cette somme par les ventes nettes de l’entreprise.
Les entreprises peuvent également choisir d’évaluer leur efficacité à l’aide d’autres indicateurs, tels que les ratios axés sur la rotation des comptes fournisseurs, des comptes clients et des stocks.
Les entreprises peuvent évaluer leurs performances en matière d’efficacité opérationnelle en suivant leurs ratios dans le temps et en les comparant aux indices de référence du secteur. Un ratio inférieur ou en baisse indique qu’une entreprise améliore ses performances en matière d’efficacité opérationnelle.
L’amélioration des processus et une meilleure utilisation des ressources peuvent aider les entreprises à progresser sur les indicateurs clés de performance (KPI) et à atteindre leurs objectifs commerciaux, notamment :
Lorsque les entreprises réduisent leurs dépenses d’exploitation grâce à une plus grande efficacité opérationnelle, elles peuvent améliorer leurs chiffres d’affaires.
Des processus de production plus efficaces peuvent entraîner une consommation d’énergie plus faible, réduisant ainsi l’empreinte carbone d’une organisation ainsi que ses factures d’électricité.
Lorsque les entreprises améliorent leur efficacité opérationnelle, elles peuvent répercuter les économies qui en résultent sur leurs clients, ce qui permet à ces derniers d’en avoir plus pour leur argent.
Les entreprises peuvent mettre en œuvre diverses stratégies pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Bien que les initiatives puissent varier selon le secteur et l’entreprise, voici quelques exemples courants :
L’automatisation est l’exécution de tâches à l’aide de la technologie, avec peu, voire pas d’intervention humaine. L’automatisation de processus auparavant manuels, comme le remplacement de la saisie manuelle des données dans des feuilles de calcul par des solutions de capture de données, peut améliorer l’efficacité et éviter les erreurs humaines tout en libérant les membres de l’équipe pour qu’ils puissent effectuer des tâches plus utiles et à plus forte valeur ajoutée.
Grâce à la maintenance prédictive, les organisations peuvent surveiller la santé de leurs actifs, y compris les infrastructures et les machines, en temps réel. Cela leur permet de résoudre les problèmes à mesure qu’ils surviennent et d’anticiper les problèmes futurs, de prolonger le cycle de vie des actifs et d’éviter les temps d’arrêt et les ralentissements coûteux et imprévus des équipements.
Le mappage des processus est une méthode de représentation visuelle des workflows. Cela permet aux organisations d’identifier les points à améliorer, notamment les processus inefficaces et chronophages, l’allocation sous-optimale des ressources, les tâches sujettes aux erreurs humaines et les goulots d’étranglement dans la production.
La gestion des stocks implique le suivi des marchandises au fur et à mesure de leur transport, des installations de fabrication aux entrepôts et jusqu’au lieu de vente. L’optimisation de la gestion des stocks permet de réduire le temps consacré au stockage des marchandises et les coûts associés tout en garantissant une quantité suffisante pour répondre à la demande des clients.
Grâce à l’externalisation des processus métier, les entreprises peuvent passer des contrats avec des fournisseurs externes spécialisés dans des fonctions spécifiques, telles que la facturation et le traitement des paiements. Les prestataires spécialisés sont souvent plus efficaces et plus rentables que les équipes internes.
La gestion de l’énergie désigne la surveillance, le contrôle et l’optimisation proactifs et réguliers de l’utilisation de l’énergie pour limiter la consommation et réduire les coûts énergétiques. Une diminution de 10 % de la consommation d’énergie est associée à une augmentation de 1,5 % du résultat net d’exploitation, selon les calculs du programme américain Energy Star.2
Les programmes de formation et de développement qui aident les employés à perfectionner leurs compétences ou à en acquérir de nouvelles peuvent améliorer leur productivité, ce qui se traduit par une plus grande efficacité opérationnelle. En outre, une satisfaction accrue des employés résultant de la formation professionnelle peut contribuer à les retenir. La réduction du taux de rotation du personnel peut également favoriser l’efficacité opérationnelle, car le recrutement et la formation de nouveaux employés coûtent généralement plus cher que la rétention des anciens.
L’efficacité opérationnelle est parfois utilisée de manière interchangeable avec le terme « excellence opérationnelle ». Cependant, l’efficacité opérationnelle englobe non seulement des opérations métier plus efficaces, mais aussi la création d’une culture dans laquelle les responsables et les membres d’équipe s’investissent dans les résultats de l’entreprise et dans l’amélioration continue.
L’évolution des technologies offre aux entreprises diverses possibilités d’améliorer leur efficacité opérationnelle. Les organisations intègrent de plus en plus l’Internet des objets (IdO) dans leurs travaux de gestion des opérations et de maintenance prédictive. Parallèlement, l’intelligence artificielle (IA) fournit des informations qui aident les entreprises à optimiser la gestion des stocks, l’utilisation des installations et plus encore. Les solutions logicielles qui exploitent ces technologies pour favoriser l’efficacité opérationnelle comprennent :
Un IWMS est une plateforme logicielle qui permet de rationaliser la gestion des biens immobiliers et des installations au même endroit. Les solutions IWMS peuvent offrir une visibilité sur les portefeuilles immobiliers grâce à des tableaux de bord intégrés et à des applications mobiles. Des études montrent qu’une solution IWMS peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des installations de plus de 39 % et réduire les coûts de maintenance de plus de 15 %.3
Un ERP est un logiciel de gestion d’entreprise conçu pour utiliser l’automatisation et l’intégration afin de gérer et de rationaliser les workflows, les processus et les fonctions d’une entreprise. Ces fonctions comprennent la finance, les RH, la fabrication, les services, les achats, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la gestion du cycle de vie des produits et la gestion de projet.
Un logiciel de gestion de l’énergie utilise l’IdO, la connectivité et l’analyse des données énergétiques pour fournir aux entreprises des informations leur permettant de prendre de meilleures décisions en matière de gestion des installations et d’économies d’énergie.
Les outils avancés de mappage des processus offrent des plateformes centralisées qui permettent aux équipes de collaborer et d’obtenir des informations tout en améliorant continuellement les processus métier.
Les outils intelligents de gestion des commandes permettent aux entreprises de gérer en temps réel les stocks et les entrepôts, notamment en suivant les niveaux de stock et en mettant en œuvre un traitement omnicanal des commandes.
