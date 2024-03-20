Qu’est-ce que l’efficacité opérationnelle ?

Les organisations utilisent souvent un indicateur appelé « le ratio d’efficacité opérationnelle » pour mesurer l’efficacité opérationnelle. Elles le calculent généralement en additionnant les dépenses d’exploitation de l’entreprise et le coût des marchandises vendues (COGS), puis en divisant cette somme par les ventes nettes de l’entreprise.

Les entreprises peuvent également choisir d’évaluer leur efficacité à l’aide d’autres indicateurs, tels que les ratios axés sur la rotation des comptes fournisseurs, des comptes clients et des stocks.

Les entreprises peuvent évaluer leurs performances en matière d’efficacité opérationnelle en suivant leurs ratios dans le temps et en les comparant aux indices de référence du secteur. Un ratio inférieur ou en baisse indique qu’une entreprise améliore ses performances en matière d’efficacité opérationnelle.