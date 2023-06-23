Qu’est-ce qu’une solution SIEM ?

La gestion des informations et des événements de sécurité, ou SIEM, est une solution de sécurité qui aide les entreprises à reconnaître et à gérer les menaces et vulnérabilités de sécurité potentielles avant qu’elles ne viennent perturber leurs activités.
Les systèmes SIEM aident les équipes en charge de la sécurité d’entreprise à détecter les anomalies de comportement des utilisateurs et à utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser un grand nombre des processus manuels associés à la détection des menaces et à la réponse aux incidents.
À l’origine, les plateformes SIEM étaient des outils de gestion des journaux. Ils associaient les fonctions de gestion des informations de sécurité (SIM) et de gestion des événements de sécurité (SEM). Ces plateformes permettaient d'assurer la surveillance et l’analyse en temps réel des événements liés à la sécurité.
Elles facilitaient également le suivi et l'enregistrement des données de sécurité à des fins de conformité ou d'audit. Gartner a d’ailleurs inventé le terme SIEM pour désigner la combinaison des technologies SIM et SEM en 2005.
Au fil des ans, le logiciel SIEM a évolué pour intégrer l'analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA), ainsi que d’autres capacités avancées d’analyse de sécurité, d’IA et de machine learning pour identifier les comportements anormaux et les indices de menaces avancées. Aujourd’hui, le SIEM est devenu un élément de base des centres des opérations de sécurité (SOC) modernes pour la surveillance de la sécurité et la gestion de la conformité.
Au niveau le plus élémentaire, toutes les solutions SIEM exécutent un certain niveau de fonctions d’agrégation, de consolidation et de tri des données pour identifier les menaces et de respecter les exigences en matière de conformité des données. Bien que les capacités de certaines solutions varient, la plupart offrent le même ensemble de fonctions de base :
Un SIEM ingère les données d’événements provenant d’un large éventail de sources sur l’ensemble de l’infrastructure informatique d’une entreprise, y compris les environnements sur site et cloud.
Des données de journaux d’événements provenant des utilisateurs, des terminaux, des applications, des sources de données, des charges de travail cloud et des réseaux, ainsi que des données provenant de matériel et de logiciels de sécurité tels que les pare-feux ou les logiciels antivirus, sont collectées, corrélées et analysées en temps réel.
Certaines solutions SIEM s’intègrent également à des flux tiers de renseignements sur les menaces pour corréler les données de sécurité internes avec des signatures et des profils de menaces déjà reconnus. L’intégration aux flux de menaces en temps réel permet aux équipes de bloquer ou de détecter de nouveaux types de signatures d’attaques.
La corrélation d’événements est une part essentielle de toute solution SIEM. La corrélation d’événements a recours à des analyses avancées pour identifier et comprendre des modèles de données complexes, et fournit ainsi des informations pour localiser et atténuer rapidement des menaces potentielles à la sécurité de l’entreprise.
Les solutions SIEM améliorent considérablement le temps moyen de détection (MTTD) et le temps moyen de réponse (MTTR) pour les équipes de sécurité informatique, en déchargeant les workflows manuels associés à l’analyse approfondie des événements de sécurité.
Un SIEM regroupe ses analyses dans un tableau de bord unique et centralisé qui permet aux équipes de sécurité de surveiller l’activité, de trier les alertes, d’identifier les menaces et d’initier des réponses ou des mesures correctives.
La plupart des tableaux de bord SIEM incluent également des visualisations des données en temps réel qui aident les analystes de sécurité à repérer des pics ou des tendances en termes d’activités suspectes. À l’aide de règles de corrélation personnalisables et prédéfinies, les administrateurs peuvent être alertés immédiatement et prendre les mesures appropriées pour atténuer les menaces avant qu’elles ne se transforment en problèmes de sécurité plus graves.
Les solutions SIEM sont un excellent choix pour les entreprises qui doivent se plier à divers types de conformité réglementaire. En raison de la collecte et de l’analyse automatisées des données qu’elle fournit, une solution SIEM constitue un outil précieux pour recueillir et vérifier les données de conformité dans l’ensemble de l’infrastructure de l’entreprise.
Les solutions SIEM peuvent générer des rapports de conformité en temps réel pour la norme PCI-DSS, le RGPD, la loi HIPAA, la loi SOX et d’autres normes de conformité, allégeant ainsi le fardeau de la gestion de la sécurité et détectant les violations potentielles à un stade précoce pour pouvoir les traiter. De nombreuses solutions SIEM sont livrées avec des modules complémentaires prêts à l’emploi et pré-configurés, pouvant générer des rapports automatisés conçus pour répondre aux exigences de conformité.
Quelle que soit la taille d’une entreprise, il est essentiel de prendre des mesures proactives pour surveiller et atténuer les risques de sécurité informatique. Les solutions SIEM apportent différents avantages aux entreprises et jouent un rôle important dans la rationalisation des workflows de sécurité.
Les solutions SIEM permettent un audit et un reporting de conformité centralisés pour l’ensemble de l’infrastructure de l’entreprise. L’automatisation avancée rationalise la collecte et l’analyse des journaux système et des événements de sécurité afin de réduire l’usage des ressources internes, tout en respectant les normes strictes d’élaboration de rapports de conformité.
Les solutions SIEM de nouvelle génération s’intègrent aux puissantes fonctionnalités d'orchestration, d’automatisation et de réponse en matière de sécurité (SOAR), ce qui fait gagner du temps et des ressources aux équipes informatiques pour la gestion de la sécurité de l’entreprise.
Grâce au deep machine learning qui apprend automatiquement du comportement du réseau, ces solutions peuvent gérer des protocoles complexes d’identification des menaces et de réponse aux incidents en moins de temps que les équipes humaines.
En optimisant la visibilité des environnements informatiques, la technologie SIEM peut s’avérer un moteur essentiel pour améliorer l’efficacité entre les différents services.
Un tableau de bord centralisé fournit une vue unifiée des données système, des alertes et des notifications, permettant aux équipes de communiquer et de collaborer efficacement pour répondre aux menaces et aux incidents de sécurité.
Compte tenu de l’évolution rapide de la cybersécurité, les entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur des solutions capables de détecter et de résoudre les menaces de sécurité, tant connues qu’inconnues.
Grâce à des flux intégrés de renseignements sur les menaces et à la technologie de l’IA, les solutions SIEM peuvent aider les équipes de sécurité à répondre plus efficacement à un large éventail de cyberattaques, dont :
Menaces internes : Vulnérabilités ou attaques en matière de sécurité provenant de personnes disposant d’un accès autorisé aux réseaux et aux ressources numériques de l’entreprise.
Phishing : Messages qui semblent être envoyés par un expéditeur de confiance, souvent utilisés pour voler des données utilisateur, des identifiants de connexion, des informations financières ou d’autres informations métier sensibles.
Ransomware : Logiciel malveillant qui verrouille les données ou l’appareil d’une victime et menace de le garder verrouillé, ou pire, à moins que la victime ne paie une rançon au pirate.
Attaques par déni de service distribué (DDoS) : Attaques qui bombardent les réseaux et les systèmes avec des niveaux de trafic ingérables provenant d’un réseau distribué d’appareils détournés (botnet), entraînant une dégradation des performances des sites Web et des serveurs jusqu’à les rendre inutilisables.
Exfiltration de données : Vol de données sur un ordinateur ou un autre appareil, réalisé manuellement ou automatiquement à l’aide d’un malware.
Les solutions SIEM sont idéales pour réaliser des investigations numériques en cas d’incident de sécurité. Les solutions SIEM permettent aux entreprises de collecter et d’analyser efficacement les données de journal à partir de toutes leurs ressources numériques en un seul endroit.
Elles peuvent ainsi recréer des incidents antérieurs ou en analyser de nouveaux pour enquêter sur des activités suspectes et mettre en œuvre des procédures de sécurité plus efficaces.
L’audit et l’élaboration de rapports de conformité sont des tâches à la fois indispensables et difficiles pour de nombreuses entreprises. Les solutions SIEM réduisent considérablement les dépenses en ressources nécessaires pour gérer ce processus, en fournissant des audits en temps réel et des rapports à la demande portant sur la conformité réglementaire selon la nécessité.
Face à la popularité croissante du télétravail, des applications SaaS et des politiques de BYOD (Bring Your Own Device), les entreprises ont besoin de bénéficier d’une visibilité adaptée pour atténuer les risques liés au réseau en dehors du périmètre traditionnel de ce dernier.
Les solutions SIEM suivent toutes les activités du réseau de tous les utilisateurs, appareils et applications, améliorant considérablement la transparence dans l’ensemble de l’infrastructure et détectant les menaces, quelle que soit l’origine des accès aux ressources et services numériques.
Que vous ayez déjà investi dans votre nouvelle solution ou que vous vous apprêtiez à le faire, voici quelques bonnes pratiques d’implémentation SIEM :
L’IA est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans l’avenir des solutions SIEM, surtout avec les fonctionnalités cognitives qui viennent améliorer les capacités de prise de décision du système. Elle permettra également aux systèmes de s’adapter et de se développer à mesure que le nombre de terminaux augmente.
Comme l'IdO, le cloud computing, les technologies mobiles et d’autres technologies augmentent la quantité de données qu’un outil SIEM doit consommer. L'IA offre le potentiel d’une solution prenant en charge davantage de types de données et capable de comprendre l’environnement des menaces à mesure qu’il évolue.
Trop souvent, un ensemble non coordonné d’outils de gestion des menaces assemblé au fil du temps ne parvient pas à fournir une vue globale permettant de sécuriser les opérations. Une approche intelligente et intégrée de gestion unifiée vous aide à détecter les menaces avancées, à réagir rapidement et avec précision, et à reprendre votre activité après une interruption.
Simplifiez et optimisez la gestion de vos applications et vos opérations technologiques grâce à des informations basées sur l’IA générative.
Les services de cybersécurité d’IBM fournissent des services de conseil, d’intégration et de sécurité gérés ainsi que des capacités offensives et défensives. Nous associons une équipe mondiale d’experts à des technologies propriétaires et partenaires pour créer conjointement des programmes de sécurité personnalisés qui gèrent les risques.