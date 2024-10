Qu'est-ce que la sécurité OT ?

La sécurité des technologies opérationnelles (OT) se concentre sur la protection des systèmes matériels et logiciels qui gèrent et contrôlent les processus physiques dans des secteurs tels que la fabrication, l'énergie et les transports. Contrairement aux systèmes informatiques (IT) traditionnels, qui s'occupent principalement des données et des communications, les systèmes OT sont responsables du contrôle direct et de la surveillance des machines et des environnements industriels.

Les systèmes OT incluent les contrôleurs logiques programmables (PLC), les systèmes de contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA) ainsi que les systèmes de contrôle distribués (DCS). Ces systèmes sont essentiels au fonctionnement et à la sécurité des usines, des réseaux électriques, des infrastructures de transport et d'autres réseaux industriels.

Différences entre OT et IT

L’OT et l’IT diffèrent dans leur objectif et leur application. L'IT, ou technologie de l'information, concerne la gestion et le traitement des données, avec un accent mis sur des systèmes tels que les applications, les bases de données, les serveurs et les réseaux, qui soutiennent les opérations métier et l'échange d'informations. L'OT, quant à elle, correspond à la technologie opérationnelle utilisée pour surveiller, contrôler et automatiser les dispositifs physiques, les processus et les systèmes.

Alors que les systèmes IT se concentrent sur l'intégrité et la sécurité des données, les systèmes OT priorisent la fiabilité, la disponibilité et la sécurité des opérations physiques. La mise en place de contrôles de sécurité robustes est cruciale dans les environnements IT et OT pour se protéger contre les cybermenaces et assurer la continuité des opérations.

Défis de convergence et de sécurité IT-OT

La nature unique des systèmes OT pose des défis particuliers en matière de sécurité. Contrairement aux systèmes informatiques traditionnels, les systèmes OT ont des exigences élevées en matière de disponibilité, ce qui signifie qu'ils doivent fonctionner en continu et ne peuvent être facilement mis hors ligne pour des mises à jour ou des opérations de maintenance. Ces exigences les rendent vulnérables aux attaques ciblées, aux logiciels malveillants et aux ransomwares. En outre, les systèmes OT utilisent souvent des protocoles hérités et propriétaires, qui nécessitent des connaissances et des solutions spécialisées pour se protéger contre l'évolution des risques en matière de sécurité et de cybersécurité. Par conséquent, la sécurité OT doit se concentrer sur le maintien de la disponibilité des systèmes, la compréhension des protocoles industriels spécifiques et la protection des points de terminaison contre les menaces visant des systèmes obsolètes.

La convergence des environnements OT et IT a accru la complexité de la sécurisation de ces systèmes. Historiquement, les systèmes OT étaient isolés des réseaux informatiques et de l'Internet, ce qui réduisait leur exposition aux cybermenaces. Cependant, l'essor de l'Internet des objets (IdO), de l'Internet industriel des objets (IIoT) et de la transformation numérique a conduit à une plus grande connectivité entre les systèmes informatiques et OT, brouillant leur distinction. Cette intégration permet d'améliorer l'analyse des données et les capacités d'accès à distance. Cependant, elle nécessite également un cadre de cybersécurité complet qui répond à la fois aux défis de la convergence OT et garantit une posture de sécurité robuste dans un environnement auparavant isolé des systèmes informatiques.



Les pratiques efficaces de sécurité OT incluent l'application de communications sécurisées par le déploiement de technologies telles que les pare-feu de nouvelle génération, les passerelles unidirectionnelles, les systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et la gestion des accès et des identités (IAM). La réalisation d'évaluations régulières des risques, la gestion des vulnérabilités et l'élaboration de plans complets de réponse aux incidents sont également cruciales pour protéger les actifs OT. Ces outils de sécurité permettent de surveiller et de contrôler l'accès aux systèmes OT, de détecter les anomalies et de réagir aux menaces potentielles.

La segmentation du réseau permet d'isoler les systèmes OT critiques des réseaux de sécurité informatique moins sécurisés, réduisant ainsi le risque de contamination croisée. La coordination entre les équipes de sécurité IT et OT, ainsi qu'avec les fournisseurs de sécurité externes, est essentielle pour assurer une visibilité et une protection complètes de l'ensemble de l'écosystème.