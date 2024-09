La sécurité des technologies opérationnelles (OT) revêt une importance cruciale dans le monde de plus en plus connecté et automatisé d’aujourd’hui. Alors que les systèmes de contrôle industriel (ICS) et autres systèmes OT deviennent davantage étroitement liés aux réseaux d’entreprise et à Internet, leur connectivité expose des vulnérabilités susceptibles d’être exploitées par les cybermenaces. Les conséquences potentielles de ces cyberattaques sont non seulement financières, mais elles peuvent également perturber les infrastructures critiques et même blesser, voire tuer.

En 2023, pas moins de 70 % des organisations industrielles (lien externe à ibm.com) ont subi une cyberattaque, ce qui souligne la nécessité de disposer de solutions de cybersécurité robustes. Le coût moyen d’une violation de données pour ces organisations s’élevant à 4,77 millions de dollars, il est clair que les entreprises doivent donner la priorité à la sécurité OT pour protéger leurs opérations et leurs résultats, en atténuant les risques de sécurité.

IBM se démarque sur le marché de la sécurité OT en proposant des services de sécurité complets pour la sécurité des technologies opérationnelles. Notre équipe d’experts comprend les besoins uniques des environnements OT et peut proposer des solutions personnalisées pour relever les défis associés. Nous collaborons avec des sociétés technologiques de premier plan telles que Claroty, Nozomi Networks, Palo Alto, TDi Technologies et Microsoft pour proposer les meilleures solutions de sécurité de leur catégorie.

Nos services couvrent tout, depuis la détection des menaces et des renseignements jusqu'à la réponse aux incidents et à la gestion des risques. Nous aidons les entreprises à sécuriser leurs réseaux OT, à gérer leur surface d’attaque et à maintenir une solide posture de sécurité. En outre, nous fournissons une surveillance en temps réel, une segmentation du réseau, une protection des points de terminaison et un contrôle d’accès à distance pour renforcer davantage la sécurité.

Nous comprenons également l’importance de la gestion du cycle de vie pour maintenir la sécurité OT. En mettant régulièrement à jour et en corrigeant les systèmes, nous pouvons aider les entreprises à anticiper les menaces émergentes. En outre, nos services de découverte des actifs garantissent la comptabilisation et la protection de tous les appareils OT.

Notre approche proactive de la sécurité OT aide les entreprises à atténuer les cyber-risques et à protéger leur technologie opérationnelle. Grâce aux services de sécurité OT d’IBM, les entreprises peuvent mener à bien leur parcours de transformation numérique en toute confiance, avec la certitude que leurs infrastructures critiques et leurs processus industriels sont sécurisés.

Les opérations de sécurité d’IBM s’étendent également à la gestion des risques associés à la convergence OT, garantissant des workflows fluides tout en minimisant les temps d’arrêt. Nos stratégies de gestion des vulnérabilités comprennent la mise en œuvre de pare-feux et de modèles de sécurité Zero Trust, des composants essentiels d’une cybersécurité OT robuste. Nous proposons également des mesures de sécurité réseau telles que la segmentation du réseau informatique, qui, associées à nos solutions de sécurité OT, contribuent à une défense résiliente contre les cybermenaces.