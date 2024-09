Les organisations recherchent l'innovation et transforment leurs activités pour stimuler la croissance et l'avantage concurrentiel. Cependant, alors qu'elles innovent en utilisant le cloud, l'IA et les écosystèmes numériques, les équipes sont confrontées à un environnement de menaces mondiales en constante évolution.

Grâce au partenariat entre IBM et Palo Alto Networks, la sécurité est au cœur de la transformation numérique. De la consultation à l'exécution, nous pouvons vous aider à développer la cyber-résilience dans chaque partie de votre organisation.​

Ensemble, nous pouvons vous aider à moderniser votre programme de cybersécurité, en intégrant des solutions ponctuelles cloisonnées, en économisant du temps, de l'argent et des ressources et en renforçant la résilience de votre organisation face aux menaces complexes modernes. Nos solutions combinées alimentées par l'IA et notre écosystème ouvert apportent un nouveau niveau d'automatisation qui fournit des informations inestimables, une réduction proactive des risques et une création de valeur plus rapide. Laissez-nous vous aider à protéger votre organisation afin que vous puissiez avoir confiance en un avenir sûr.​