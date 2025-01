IBM Consulting Cybersecurity Services et Microsoft ont conclu une alliance stratégique pour aider les organisations à mettre en place une gestion holistique des menaces à l’échelle de l’entreprise. Nos solutions de sécurité alignées permettent d’accélérer rapidement la migration, la modernisation et la transformation opérationnelle en utilisant le cloud de Microsoft et l’expertise sectorielle et de domaine d’IBM. IBM apporte un portefeuille complet de sécurité cloud, y compris le conseil en stratégie et en risque pour aligner et optimiser les ressources de sécurité, les solutions pour protéger et atteindre la confiance numérique, la mise en œuvre et les opérations de capacités de gestion des menaces, et les solutions ouvertes, multicloud pour transformer la sécurité en utilisant vos investissements existants dans la technologie et les compétences de Microsoft.