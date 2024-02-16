Qu’est-ce que la simulation de violation et d’attaque ?

Qu’est-ce que la simulation de violation et d’attaque ?

La simulation de violation et d’attaque (BAS) est une méthode logicielle continue et automatisée au service de la sécurité offensive. À l’instar d’autres formes de validation de la sécurité telles que le red teaming et les tests d’intrusion, la BAS complète les outils de sécurité plus traditionnels en simulant des cyberattaques pour tester les contrôles de sécurité et fournir des informations exploitables.

Tout comme pour un exercice de red teaming, la simulation de violation et d’attaque s’appuie sur les tactiques, techniques et procédures (TTP) d’attaque du monde réel qu’utilisent les pirates informatiques. Elle permet d’identifier et de corriger les failles de sécurité de manière préventive, avant leur exploitation par de véritables cybercriminels. Cependant, contrairement au red teaming et aux tests d’intrusion, les outils BAS sont entièrement automatisés et peuvent fournir des résultats plus complets avec moins de ressources entre deux tests de sécurité plus pratiques. Les fournisseurs comme SafeBreach, XM Cyber et Cymulate offrent des solutions cloud permettant d’intégrer facilement les outils BAS sans implanter de nouveau matériel.

En tant qu’outil de validation des contrôles de sécurité, les solutions BAS permettent aux entreprises de mieux comprendre leurs failles de sécurité et fournissent des conseils précieux pour une résolution priorisée.

La simulation de violation et d’attaque permet aux équipes de sécurité de tester :

  • Atténuer les cyber-risques potentiels : fournit une alerte précoce pour détecter les éventuelles menaces internes ou externes, ce qui permet aux équipes de sécurité de prioriser les efforts de résolution avant de subir l’exfiltration des données critiques, la perte d’accès ou d’autres résultats indésirables similaires.
  • Minimiser la probabilité de réussite des cyberattaques : Dans un environnement de menaces en constante évolution, l’automatisation augmente la résilience grâce à des tests continus.

Comment fonctionne la simulation de violation et d’attaque ?

Les solutions BAS sont en mesure de reproduire de nombreux types de parcours d’attaque, de vecteurs et de scénarios d’attaque. En s'appuyant sur les TTP réelles des acteurs de la menace et tirées de la veille sur les menaces des frameworks MITRE ATT&CK et Cyber Killchain, les solutions BAS permettent de simuler :

  • Attaques par réseau et infiltration
  • Mouvement latéral
  • Hameçonnage
  • les attaques sur les terminaux et les passerelles
  • les attaques de logiciels malveillants
  • Attaques par ransomware

Quel que soit le type d’attaque, les plateformes BAS simulent, évaluent et valident les techniques d’attaque les plus courantes, utilisées par les menaces persistantes avancées (APT) et d’autres entités malveillantes, tout au long du parcours d’attaque. Une fois une attaque terminée, une plateforme BAS fournit un rapport détaillé comprenant une liste hiérarchisée des étapes de résolution en cas de découverte d’une vulnérabilité critique.

Le processus BAS commence par la sélection d’un scénario d’attaque spécifique à partir d’un tableau de bord personnalisable. En plus d'exécuter de nombreux types de modèles d'attaque connus issus de menaces émergentes ou de situations personnalisées, ils peuvent également effectuer des simulations d'attaque basées sur les stratégies de groupes APT connus, dont les méthodes peuvent varier en fonction de l'entreprise.

Une fois qu’un scénario d’attaque est initié, les outils BAS déploient des agents virtuels au sein du réseau d’une organisation. Ces agents tentent de pénétrer dans les systèmes protégés et se déplacent latéralement pour accéder à des actifs critiques ou à des données sensibles. Contrairement aux tests d’intrusion traditionnels ou au red teaming, les programmes BAS peuvent utiliser des identifiants et une connaissance du système interne que les attaquants n’ont pas toujours. Les solutions BAS permettent ainsi de reproduire les attaques d’initiés et externes, selon une approche qui s’apparente au purple teaming.

Après avoir effectué une simulation, la plateforme BAS génère un rapport complet des vulnérabilités qui valide l’efficacité de divers contrôles de sécurité, des pare-feux à la sécurité des points de terminaison, notamment :

  1. Contrôles de sécurité du réseau
  2. Détection et réponse des terminaux (EDR)
  3. les contrôles de sécurité des e-mails
  4. Mesures de contrôle d’accès
  5. les politiques de gestion des vulnérabilités
  6. Contrôles de sécurité des données
  7. Contrôles de réponse aux incidents
Quels sont les avantages de la simulation de violation et d’attaque ?

Bien qu’elles ne soient pas destinées à remplacer d’autres protocoles de cybersécurité, les solutions BAS peuvent améliorer de manière significative la posture de sécurité d’une organisation. Selon un rapport de recherche de Gartner, la BAS peut aider les équipes de sécurité à découvrir jusqu’à 30 à 50 % de vulnérabilités supplémentaires par rapport aux outils d’évaluation des vulnérabilités traditionnels. Les principaux avantages de la simulation de violation et d'attaque sont les suivants :

  1. Automatisation : Alors que la menace persistante de cyberattaques augmente d'année en année, les équipes de sécurité sont soumises à une pression constante pour fonctionner avec une efficacité accrue. Les solutions BAS ont la capacité d’exécuter des tests continus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, sans nécessiter de personnel supplémentaire sur site ou hors site. La BAS peut également être utilisé pour exécuter des tests à la demande et fournir des commentaires en temps réel.
  2. Précision : Pour toute équipe de sécurité, en particulier si ses ressources sont limitées, l’exactitude des rapports est essentielle à une affectation efficace des ressources. Le temps passé à enquêter sur des incidents de sécurité peu critiques ou mal identifiés est improductif. Selon une étude du Ponemon Institute, les organisations utilisant des outils de détection des menaces avancés tels que la BAS ont enregistré une réduction de 37 % des fausses alertes positives.
  3. Informations exploitables : En tant qu’outil de validation des contrôles de sécurité, les solutions BAS fournissent des informations précieuses. Elles mettent en évidence les vulnérabilités et les erreurs de configuration spécifiques, et offrent des recommandations d’atténuation contextuelles adaptées à l’infrastructure existante d’une entreprise. De surcroît, la priorisation basée sur les données permet aux équipes SOC de s’attaquer en priorité à leurs vulnérabilités les plus critiques.
  4. Détection et réponse améliorées : basés sur des bases de connaissances APT comme MITRE ATT&CK et Cyber Killchain, et s’intégrant bien à d’autres technologies de sécurité (par exemple, SIEM, SOAR), les outils BAS peuvent contribuer à améliorer considérablement les taux de détection et de réponse aux incidents de cybersécurité. Selon une étude de l’Enterprise Strategy Group (ESG), 68 % des organisations qui combinent la simulation de brèches et d’attaques et la SOAR ont bénéficié de temps de réponse aux incidents plus courts. Gartner anticipe que d’ici 2025, les entreprises qui emploieront le SOAR et le BAS ensemble verront leur délai de détection et de réponse aux incidents diminuer de 50 %.

Simulation de violation et d’attaque et gestion de surface d’attaque

Bien qu’elles s’intègrent bien à de nombreux types d’outils de sécurité, les données du secteur indiquent une tendance croissante à intégrer des outils de simulation de violation et d’attaque et de gestion de surface d’attaque (ASM) dans un avenir proche. En tant que directrice de la recherche sur la sécurité et la confiance de l'International Data Corporation, Michelle Abraham a déclaré : « La gestion de la surface d'attaque et la simulation de violation et d'attaque permettent aux défenseurs de la sécurité d'être plus proactifs dans la gestion des risques. »

La gestion des vulnérabilités et les outils d’analyse des vulnérabilités évaluent une organisation de l’intérieur, tandis que la gestion des surfaces d’attaque consiste à découvrir, analyser, résoudre et surveiller en permanence les vulnérabilités de cybersécurité et les vecteurs d’attaque qui composent la surface d’attaque. À l’instar d’autres outils de simulation d’attaque, l’ASM adopte la perspective d’un attaquant extérieur et évalue la présence externe d’une Entreprise.

L'accélération des tendances vers l'augmentation du cloud computing, des dispositifs IoT et de l'informatique fantôme (c'est-à-dire l'utilisation non autorisée d'appareils non sécurisés) augmente d'autant plus la cyber-exposition potentielle d'une entreprise. Les solutions ASM analysent ces vecteurs d’attaque à la recherche de vulnérabilités potentielles, tandis que les solutions BAS intègrent ces données pour mieux effectuer des simulations d’attaque et des tests de sécurité afin de déterminer l’efficacité des contrôles de sécurité mis en place.

Le résultat global est une compréhension beaucoup plus claire des défenses d'une organisation, de la sensibilisation interne des employés aux préoccupations sophistiquées en matière de sécurité du cloud. Puisque l’information est l’élément clé, cet aperçu critique s’avère inestimable pour les entreprises qui cherchent à renforcer leur sécurité.

