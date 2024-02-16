Qu’est-ce que la simulation de violation et d’attaque ?

La simulation de violation et d’attaque (BAS) est une méthode logicielle continue et automatisée au service de la sécurité offensive. À l’instar d’autres formes de validation de la sécurité telles que le red teaming et les tests d’intrusion , la BAS complète les outils de sécurité plus traditionnels en simulant des cyberattaques pour tester les contrôles de sécurité et fournir des informations exploitables.

Tout comme pour un exercice de red teaming, la simulation de violation et d’attaque s’appuie sur les tactiques, techniques et procédures (TTP) d’attaque du monde réel qu’utilisent les pirates informatiques. Elle permet d’identifier et de corriger les failles de sécurité de manière préventive, avant leur exploitation par de véritables cybercriminels. Cependant, contrairement au red teaming et aux tests d’intrusion, les outils BAS sont entièrement automatisés et peuvent fournir des résultats plus complets avec moins de ressources entre deux tests de sécurité plus pratiques. Les fournisseurs comme SafeBreach, XM Cyber et Cymulate offrent des solutions cloud permettant d’intégrer facilement les outils BAS sans implanter de nouveau matériel.

En tant qu’outil de validation des contrôles de sécurité, les solutions BAS permettent aux entreprises de mieux comprendre leurs failles de sécurité et fournissent des conseils précieux pour une résolution priorisée.

La simulation de violation et d’attaque permet aux équipes de sécurité de tester :