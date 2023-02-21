Que sont l’analyse légale numérique et la réponse aux incidents (DFIR) ?

Lorsque l’analyse légale numérique et la réponse aux incidents sont menées séparément, elles peuvent interférer l'une avec l'autre. L’équipe de réponse aux incidents pourrait altérer ou détruire des preuves pendant l’élimination d’une menace sur le réseau, et les enquêteurs en informatique légale pourraient retarder la résolution de la menace pendant la recherche des preuves. Il arrive que les informations ne circulent pas entre ces équipes, ce qui nuit à l’efficacité de leur travail respectif.

La DFIR fusionne ces deux disciplines en un seul processus, mené par une seule équipe. Cela présente deux avantages importants :

La collecte de données légales se fait parallèlement à l’atténuation des menaces. Au cours du processus de DFIR, l’équipe de réponse aux incidents utilise des techniques d’analyse légale pour collecter et préserver les preuves numériques tout en contenant et en éliminant la menace. Cela garantit que la chaîne de possession est respectée et que les efforts de réponse aux incidents n’altèrent pas ou ne détruisent pas des preuves précieuses.

L’examen post-incident implique l’analyse des preuves numériques. La DFIR utilise des preuves numériques pour étudier les incidents de sécurité plus en profondeur. Les équipes de DFIR examinent et analysent les preuves qu’elles ont recueillies pour reconstituer l’incident du début à la fin. Le processus de DFIR se termine par un rapport détaillant ce qui s’est passé, comment cela s’est déroulé, l’étendue complète des dégâts et comment des attaques similaires peuvent être évitées à l’avenir.

Parmi les avantages qui en résultent :