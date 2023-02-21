Que sont l’analyse légale numérique et la réponse aux incidents (DFIR) ?

L’analyse légale numérique et la réponse aux incidents (DFIR) associent deux domaines de la cybersécurité afin de rationaliser la réponse aux menaces tout en préservant les preuves contre les cybercriminels.
La DFIR intègre deux disciplines distinctes de la cybersécurité : l’analyse légale numérique, qui consiste à enquêter sur les cybermenaces, principalement pour recueillir des preuves numériques en vue de poursuivre les cybercriminels, et la réponse aux incidents, qui consiste à détecter les cyberattaques en cours et à en atténuer les effets. La combinaison de ces deux disciplines permet aux équipes de sécurité de stopper les menaces plus rapidement, tout en préservant les preuves qui pourraient autrement être perdues dans l’urgence de l’élimination de la menace.
L’analyse légale numérique implique l’investigation et la reconstitution des incidents de cybersécurité via la collecte, l’analyse et la conservation de preuves numériques (les traces laissées par les pirates, comme les fichiers de logiciels malveillants et les scripts malveillants. Ces reconstitutions permettent aux enquêteurs de déterminer les causes premières des attaques et d’identifier les coupables.
Les investigations numériques légales suivent une chaîne de possession stricte ou un processus formel de suivi de la collecte et du traitement des preuves. La chaîne de possession permet aux enquêteurs de garantir la non-altération des preuves. Par conséquent, les preuves issues d’investigations numériques légales peuvent être utilisées à des fins officielles, telles que des affaires judiciaires, des dossiers d’assurance et des audits réglementaires.
Le National Institute of Standards and Technology (NIST) (lien externe à ibm.com) décrit les quatre étapes des investigations numériques légales :
Après une violation, les légistes collectent des données à partir des systèmes d’exploitation, des comptes utilisateur, des appareils mobiles et de tout autre actif matériel et logiciel auquel les acteurs malveillants ont pu avoir accès. Voici les sources courantes de données légales :
Pour préserver l’intégrité des preuves, les enquêteurs copient les données avant de les traiter. Ils sécurisent les originaux afin d’empêcher leur altération. Le reste de l’investigation est effectué sur les copies.
Les enquêteurs passent les données au peigne fin à la recherche de signes d’activité cybercriminelle, comme des e-mails d’hameçonnage, des fichiers altérés et des connexions suspectes.
Les enquêteurs utilisent des techniques d’analyse légale pour traiter, corréler et extraire des informations à partir de preuves numériques. Les enquêteurs peuvent également faire référence à des flux de renseignements sur les menaces propriétaires et open source afin de relier leurs conclusions à des acteurs malveillants spécifiques.
Les enquêteurs compilent un rapport expliquant ce qui s’est passé lors de l’événement de sécurité et, si possible, qui identifie les suspects ou les coupables. Le rapport peut contenir des recommandations à suivre pour contrecarrer de futures attaques. Il peut être partagé avec les forces de l’ordre, les assureurs, les régulateurs et d’autres autorités.
La réponse aux incidents se concentre sur la détection des violations de sécurité et la réponse donnée. L’objectif de la réponse aux incidents est de prévenir les attaques avant qu’elles ne se produisent, et de minimiser les coûts et les perturbations de l’activité résultant de ces attaques.
Les efforts de réponse aux incidents sont guidés par des plans de réponse aux incidents (IRP), qui décrivent comment l’équipe de réponse aux incidents devrait faire face aux cybermenaces. Le processus de réponse aux incidents comporte six étapes standard :
Lorsque l’analyse légale numérique et la réponse aux incidents sont menées séparément, elles peuvent interférer l'une avec l'autre. L’équipe de réponse aux incidents pourrait altérer ou détruire des preuves pendant l’élimination d’une menace sur le réseau, et les enquêteurs en informatique légale pourraient retarder la résolution de la menace pendant la recherche des preuves. Il arrive que les informations ne circulent pas entre ces équipes, ce qui nuit à l’efficacité de leur travail respectif.
La DFIR fusionne ces deux disciplines en un seul processus, mené par une seule équipe. Cela présente deux avantages importants :
La collecte de données légales se fait parallèlement à l’atténuation des menaces. Au cours du processus de DFIR, l’équipe de réponse aux incidents utilise des techniques d’analyse légale pour collecter et préserver les preuves numériques tout en contenant et en éliminant la menace. Cela garantit que la chaîne de possession est respectée et que les efforts de réponse aux incidents n’altèrent pas ou ne détruisent pas des preuves précieuses.
L’examen post-incident implique l’analyse des preuves numériques. La DFIR utilise des preuves numériques pour étudier les incidents de sécurité plus en profondeur. Les équipes de DFIR examinent et analysent les preuves qu’elles ont recueillies pour reconstituer l’incident du début à la fin. Le processus de DFIR se termine par un rapport détaillant ce qui s’est passé, comment cela s’est déroulé, l’étendue complète des dégâts et comment des attaques similaires peuvent être évitées à l’avenir.
Parmi les avantages qui en résultent :
Dans certaines entreprises, une équipe interne de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), parfois appelée équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT), gère la DFIR. Les membres de la CSIRT peuvent inclure le responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), le centre des opérations de sécurité (SOC) et le personnel informatique, les cadres supérieurs et d’autres parties prenantes de toute l’entreprise.
De nombreuses entreprises ne disposent pas des ressources nécessaires pour mettre en œuvre la DFIR par elles-mêmes. Dans ce cas, elles peuvent faire appel à des services de DFIR tiers qui fonctionnent sur une base contractuelle.
Les experts en DFIR internes et tiers utilisent les mêmes outils d’analyse légale et de réponse aux incidents pour détecter les menaces, enquêter dessus et les résoudre. Notamment :
Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) : Le SIEM collecte et met en corrélation les données sur les événements de sécurité provenant des outils de sécurité et d’autres appareils du réseau.
Orchestration, automatisation et réponse aux incidents de sécurité (SOAR) : Les solutions SOAR permettent aux équipes de DFIR de collecter et d’analyser les données de sécurité, de définir des workflows de réponse aux incidents et d’automatiser les tâches de sécurité répétitives ou de bas niveau.
Détection et réponse des terminaux (EDR) : L’EDR intègre des outils de sécurité des terminaux et s’appuie sur une analytique en temps réel et une automatisation pilotée par l’IA pour protéger les organisations contre les cybermenaces qui échappent aux logiciels antivirus et autres technologies traditionnelles de sécurité des terminaux.
Détection et réponse étendues (XDR) : La technologie XDR est une architecture de cybersécurité ouverte qui intègre les outils et unifie les opérations sur toutes les couches de sécurité : utilisateurs, terminaux, e-mails, applications, réseaux, workloads cloud et données. En améliorant la visibilité entre les outils, la technologie XDR permet aux équipes de sécurité de détecter et de résoudre les menaces plus rapidement et plus efficacement, limitant ainsi les dommages qu’elles causent.
La recherche proactive des menaces, la surveillance continue et l’examen approfondi des menaces ne sont que quelques-unes des priorités auxquelles doit faire face un service informatique déjà très occupé. En disposant d’une équipe de réponse aux incidents fiable, vous pouvez réduire votre temps de réponse, minimiser l’impact d’une cyberattaque et vous rétablir plus rapidement.
L’équipe internationale d’IBM X-Force Red propose une gamme complète de services de sécurité offensive, notamment des tests de pénétration, une gestion des vulnérabilités et une simulation d’adversaires, afin d’identifier, de hiérarchiser et de corriger les failles de sécurité pour tout votre écosystème numérique et physique.