Que sont l’analyse légale numérique et la réponse aux incidents (DFIR) ?

Qu’est-ce que la DFIR ?

L’analyse légale numérique et la réponse aux incidents (DFIR) associent deux domaines de la cybersécurité afin de rationaliser la réponse aux menaces tout en préservant les preuves contre les cybercriminels.

La DFIR intègre deux disciplines distinctes de la cybersécurité : l’analyse légale numérique, qui consiste à enquêter sur les cybermenaces, principalement pour recueillir des preuves numériques en vue de poursuivre les cybercriminels, et la réponse aux incidents, qui consiste à détecter les cyberattaques en cours et à en atténuer les effets. La combinaison de ces deux disciplines permet aux équipes de sécurité de stopper les menaces plus rapidement, tout en préservant les preuves qui pourraient autrement être perdues dans l’urgence de l’élimination de la menace.
Qu’est-ce que l’analyse légale numérique ?

L’analyse légale numérique implique l’investigation et la reconstitution des incidents de cybersécurité via la collecte, l’analyse et la conservation de preuves numériques (les traces laissées par les pirates, comme les fichiers de logiciels malveillants et les scripts malveillants. Ces reconstitutions permettent aux enquêteurs de déterminer les causes premières des attaques et d’identifier les coupables. 

Les investigations numériques légales suivent une chaîne de possession stricte ou un processus formel de suivi de la collecte et du traitement des preuves. La chaîne de possession permet aux enquêteurs de garantir la non-altération des preuves. Par conséquent, les preuves issues d’investigations numériques légales peuvent être utilisées à des fins officielles, telles que des affaires judiciaires, des dossiers d’assurance et des audits réglementaires.

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) (lien externe à ibm.com) décrit les quatre étapes des investigations numériques légales :
1. Collecte des données

Après une violation, les légistes collectent des données à partir des systèmes d’exploitation, des comptes utilisateur, des appareils mobiles et de tout autre actif matériel et logiciel auquel les acteurs malveillants ont pu avoir accès. Voici les sources courantes de données légales :

  • Analyse légale du système de fichiers : Données trouvées dans les fichiers et les dossiers stockés sur les terminaux. 
  • Analyse légale de la mémoire : Données trouvées dans la mémoire vive (RAM) d’un appareil.
  • Analyse légale du réseau : Données trouvées en examinant l’activité réseau comme la navigation sur le Web et les communications entre les appareils. 
  • Analyse légale des applications : Données trouvées dans les journaux des applications et autres logiciels. 

Pour préserver l’intégrité des preuves, les enquêteurs copient les données avant de les traiter. Ils sécurisent les originaux afin d’empêcher leur altération. Le reste de l’investigation est effectué sur les copies.
2. Examen

Les enquêteurs passent les données au peigne fin à la recherche de signes d’activité cybercriminelle, comme des e-mails d’hameçonnage, des fichiers altérés et des connexions suspectes.
3. Analyse

Les enquêteurs utilisent des techniques d’analyse légale pour traiter, corréler et extraire des informations à partir de preuves numériques. Les enquêteurs peuvent également faire référence à des flux de renseignements sur les menaces propriétaires et open source afin de relier leurs conclusions à des acteurs malveillants spécifiques.
4. Production de rapports

Les enquêteurs compilent un rapport expliquant ce qui s’est passé lors de l’événement de sécurité et, si possible, qui identifie les suspects ou les coupables. Le rapport peut contenir des recommandations à suivre pour contrecarrer de futures attaques. Il peut être partagé avec les forces de l’ordre, les assureurs, les régulateurs et d’autres autorités.
Qu’est-ce que la réponse aux incidents ?

La réponse aux incidents se concentre sur la détection des violations de sécurité et la réponse donnée. L’objectif de la réponse aux incidents est de prévenir les attaques avant qu’elles ne se produisent, et de minimiser les coûts et les perturbations de l’activité résultant de ces attaques.

Les efforts de réponse aux incidents sont guidés par des plans de réponse aux incidents (IRP), qui décrivent comment l’équipe de réponse aux incidents devrait faire face aux cybermenaces. Le processus de réponse aux incidents comporte six étapes standard :

  1. Préparation : La préparation est le processus continu d’évaluation des risques, d’identification et de correction des vulnérabilités (gestion des vulnérabilités) et d’élaboration de plans de réponse aux incidents pour les différentes cybermenaces.

  2. Détection et analyse : Les équipes chargées de la réponse aux incidents surveillent le réseau pour détecter les activités suspectes. Elles analysent les données, filtrent les faux positifs et trient les alertes.

  3. Confinement : Lorsqu’une violation est détectée, l’équipe de réponse aux incidents prend des mesures pour empêcher la menace de se propager à travers le réseau. 

  4. Éradication : Une fois la menace contenue, l’équipe de réponse l’élimine du réseau, par exemple en détruisant les fichiers du ransomware ou en éjectant le cybercriminel de l’ appareil.

  5. Récupération : Une fois que l’équipe de réponse a éliminé toute trace de la menace, elle restaure les systèmes endommagés et rétablit les opérations normales.

  6. Examen post-incident : L’équipe de réponse examine la violation pour comprendre comment elle a pu se produire et se préparer aux menaces futures. 
Avantages de la DFIR

Lorsque l’analyse légale numérique et la réponse aux incidents sont menées séparément, elles peuvent interférer l'une avec l'autre. L’équipe de réponse aux incidents pourrait altérer ou détruire des preuves pendant l’élimination d’une menace sur le réseau, et les enquêteurs en informatique légale pourraient retarder la résolution de la menace pendant la recherche des preuves. Il arrive que les informations ne circulent pas entre ces équipes, ce qui nuit à l’efficacité de leur travail respectif.

La DFIR fusionne ces deux disciplines en un seul processus, mené par une seule équipe. Cela présente deux avantages importants :

La collecte de données légales se fait parallèlement à l’atténuation des menaces. Au cours du processus de DFIR, l’équipe de réponse aux incidents utilise des techniques d’analyse légale pour collecter et préserver les preuves numériques tout en contenant et en éliminant la menace. Cela garantit que la chaîne de possession est respectée et que les efforts de réponse aux incidents n’altèrent pas ou ne détruisent pas des preuves précieuses.

L’examen post-incident implique l’analyse des preuves numériques. La DFIR utilise des preuves numériques pour étudier les incidents de sécurité plus en profondeur. Les équipes de DFIR examinent et analysent les preuves qu’elles ont recueillies pour reconstituer l’incident du début à la fin. Le processus de DFIR se termine par un rapport détaillant ce qui s’est passé, comment cela s’est déroulé, l’étendue complète des dégâts et comment des attaques similaires peuvent être évitées à l’avenir. 

Parmi les avantages qui en résultent :

  • Une prévention plus efficace des menaces. Les équipes de DFIR enquêtent sur les incidents de manière plus approfondie que les équipes traditionnelles de réponse aux incidents. Les enquêtes DFIR peuvent aider les équipes de sécurité à mieux comprendre les cybermenaces, à créer des protocoles de réponse aux incidents plus efficaces et à stopper davantage d’attaques avant qu’elles ne se produisent. Les enquêtes DFIR peuvent également permettre de rationaliser la traque des menaces en décelant des preuves de menaces actives inconnues.

  • Peu de preuves sont perdues lors de la résolution des menaces, voire pas du tout. Lors d’une procédure standard de réponse aux incidents, il arrive que l’équipe de réponse se précipite pour contenir la menace. Si par exemple, les intervenants éteignaient un appareil infecté pour contenir la propagation d’une menace, toute preuve laissée dans la mémoire vive de l’appareil serait perdue. Formées à la fois à l’investigation numérique légale et à la réponse aux incidents, les équipes de DFIR savent comment préserver les preuves tout en résolvant les incidents.

  • Amélioration du support en cas de litige. Les équipes de DFIR respectent la chaîne de possession, ce qui signifie que les résultats des enquêtes DFIR peuvent être partagés avec les forces de l’ordre et utilisés pour poursuivre les cybercriminels. Les enquêtes DFIR peuvent également venir en soutien des dossiers d’assurance et des audits réglementaires post-violation.

  • Récupération plus rapide et plus robuste après l’élimination de la menace. Parce que les investigations numériques légales sont plus robustes que les investigations standard de réponse aux incidents, les équipes de DFIR peuvent déceler des logiciels malveillants cachés ou des dommages au système qui auraient autrement été négligés. Cela permet aux équipes de sécurité d’éradiquer les menaces et de se remettre plus efficacement des attaques.

 
Outils et technologies de DFIR

Dans certaines entreprises, une équipe interne de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), parfois appelée équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT), gère la DFIR. Les membres de la CSIRT peuvent inclure le responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), le centre des opérations de sécurité (SOC) et le personnel informatique, les cadres supérieurs et d’autres parties prenantes de toute l’entreprise.

De nombreuses entreprises ne disposent pas des ressources nécessaires pour mettre en œuvre la DFIR par elles-mêmes. Dans ce cas, elles peuvent faire appel à des services de DFIR tiers qui fonctionnent sur une base contractuelle. 

Les experts en DFIR internes et tiers utilisent les mêmes outils d’analyse légale et de réponse aux incidents pour détecter les menaces, enquêter dessus et les résoudre. Notamment :

  • Détection et réponse des terminaux (EDR) : L’EDR intègre des outils de sécurité des terminaux et s’appuie sur une analytique en temps réel et une automatisation pilotée par l’IA pour protéger les organisations contre les cybermenaces qui échappent aux logiciels antivirus et autres technologies traditionnelles de sécurité des terminaux.

  • Détection et réponse étendues (XDR) : La technologie XDR est une architecture de cybersécurité ouverte qui intègre les outils et unifie les opérations sur toutes les couches de sécurité : utilisateurs, terminaux, e-mails, applications, réseaux, workloads cloud et données. En améliorant la visibilité entre les outils, la technologie XDR permet aux équipes de sécurité de détecter et de résoudre les menaces plus rapidement et plus efficacement, limitant ainsi les dommages qu’elles causent.
