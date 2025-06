Qu’est-ce que l’identité numérique ?

Les identités numériques permettent de protéger les systèmes informatiques contre les acteurs de la menace, la fraude, l’usurpation d'identité et autres activités non autorisées.

Selon le rapport X-Force Threat Intelligence Index, le vol de comptes valides constitue le principal mode d’intrusion des cybercriminels dans les systèmes, représentant 30 % de l’ensemble des incidents.

Les identités numériques permettent de corriger les vulnérabilités de la couche d’identité et de protéger les données contre les attaques basées sur l’identité.

Les identités numériques permettent aux entreprises de suivre plus facilement l’activité des utilisateurs. En plus de distinguer les utilisateurs autorisés et non autorisés, elles sont en mesure de repérer les comportements suspects associés à l’identité numérique des utilisateurs autorisés, qui peuvent indiquer qu’un piratage de compte est en cours.

Des mesures supplémentaires, telles que l’authentification à étapes et les identifiants basés sur le temps, permettent de protéger les identités numériques contre le vol et l’utilisation abusive. Ces niveaux de sécurité supplémentaires peuvent générer des revenus au lieu de puiser dans le budget. Selon une étude de l’IBM Institute for Business Value, 66 % des directeurs d’exploitation considèrent la cybersécurité comme un générateur de revenus.