La sécurité des bases de données doit address et protéger les éléments suivants :

Les données intégrées à la base de données.



Le système de gestion de base de données (SGBD).



Toutes les applications associées.



Le serveur de base de données physique ou le serveur de base de données virtuel et le matériel sous-jacent.



L’infrastructure informatique ou du réseau utilisée pour accéder à la base de données.

La sécurité des bases de données est un élément complexe et délicat qui couvre tous les aspects des technologies et des pratiques de sécurité de l’information. De manière naturelle, elle est aussi en contradiction avec la facilité d’utilisation de la base de données. Plus la base de données est accessible et utilisable, plus elle est vulnérable aux menaces de sécurité. À l’inverse, plus la base de données est hermétique aux menaces, plus son accès et son utilisation sont difficiles. Ce paradoxe est parfois appelé règle d’Anderson.