Qu’est-ce que la gestion des identités et des accès clients (CIAM) ?

Pour offrir des expériences client fluides, les solutions CIAM doivent s’intégrer à divers actifs et systèmes. La plupart des CIAM disposent d’interfaces de programmation des applications (API), de kits de développement logiciel (SDK) et d’autres outils et connecteurs pour fonctionner sur les applications mobiles, les sites web, les appareils et dans les expériences en ligne.

Pour faciliter les workflows d’identity orchestration, de nombreux CIAM prennent également en charge des méthodes low code et no-code, qui permettent de créer des processus d’authentification et d’autorisation unifiés sur des systèmes disparates.

De nombreuses solutions CIAM prennent en charge les connexions BYOI (« Bring Your Own Identity ») et les connexions sociales, qui utilisent des tiers tels que les sites de réseaux sociaux et d’autres formes d’identité fédérée en tant que fournisseurs d’identité. Au lieu de créer leurs comptes de A à Z, les utilisateurs peuvent importer les informations de leur profil, notamment les identifiants, à partir de ces tiers.