Qu’est-ce que le chiffrement à clé publique ?

Le chiffrement à clé publique est un système cryptographique qui emploie une paire de clés mathématiquement liées (une clé publique et une clé privée) pour chiffrer et déchiffrer les données.Une « clé » est une chaîne de données unique qui agit comme un mot de passe pour verrouiller ou déverrouiller des informations chiffrées, permettant ainsi aux personnes et aux systèmes d’échanger des informations sensibles.

Également appelée cryptographie asymétrique ou cryptographie à clé publique, cette approche de la sécurité diffère fondamentalement du chiffrement symétrique. En effet, elle utilise deux clés distinctes, et non une clé partagée.

Dans les systèmes symétriques tels que l’algorithme de chiffrement AES (Advanced Standard), les deux parties utilisent la même clé secrète, une clé temporaire qu’elles partagent pour chiffrer et déchiffrer les données. Cette approche exige que la clé soit échangée en toute sécurité au préalable. Le chiffrement à clé publique évite ce problème en utilisant une clé publique pour le chiffrement, et une clé privée pour le déchiffrement. C’est comme une boîte aux lettres dans laquelle tout le monde peut déposer une lettre, mais que seul le propriétaire peut ouvrir.

Cette séparation permet une communication sécurisée sur les réseaux non fiables. Elle prend également en charge des fonctionnalités supplémentaires telles que les signatures numériques, l’authentification et la non-répudiation (preuve indéniable de propriété intellectuelle).

En pratique, les deux approches de sécurité sont souvent combinées : le chiffrement à clé publique établit un secret partagé, qui est ensuite utilisé pour accélérer le chiffrement symétrique des données réelles.