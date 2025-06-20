Qu’est-ce que le chiffrement à clé publique ?

Également appelée cryptographie asymétrique ou cryptographie à clé publique, cette approche de la sécurité diffère fondamentalement du chiffrement symétrique. En effet, elle utilise deux clés distinctes, et non une clé partagée.
Dans les systèmes symétriques tels que l’algorithme de chiffrement AES (Advanced Standard), les deux parties utilisent la même clé secrète, une clé temporaire qu’elles partagent pour chiffrer et déchiffrer les données. Cette approche exige que la clé soit échangée en toute sécurité au préalable. Le chiffrement à clé publique évite ce problème en utilisant une clé publique pour le chiffrement, et une clé privée pour le déchiffrement. C’est comme une boîte aux lettres dans laquelle tout le monde peut déposer une lettre, mais que seul le propriétaire peut ouvrir.
Cette séparation permet une communication sécurisée sur les réseaux non fiables. Elle prend également en charge des fonctionnalités supplémentaires telles que les signatures numériques, l’authentification et la non-répudiation (preuve indéniable de propriété intellectuelle).
En pratique, les deux approches de sécurité sont souvent combinées : le chiffrement à clé publique établit un secret partagé, qui est ensuite utilisé pour accélérer le chiffrement symétrique des données réelles.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Le chiffrement à clé publique résout l’un des défis permanents en matière de cybersécurité : protéger les informations sensibles dans des environnements où la confiance est limitée, voire inexistante.
Selon le Rapport de transparence de Google, les utilisateurs d’ordinateurs de bureau chargent plus de la moitié des pages qu’ils consultent via HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) et passent les deux tiers de leur temps sur des pages chiffrées. Le HTTPS repose sur des protocoles cryptographiques comme le Secure Sockets Layer (SSL) et le Transport Layer Security (TLS), qui sécurisent les données en transit en chiffrant la connexion entre les systèmes. Bien que techniquement distincts, les termes SSL et TLS sont souvent utilisés de manière interchangeable, le TLS étant le successeur plus moderne et plus sûr du SSL.
Lors de la négociation initiale, une communication sécurisée est établie grâce aux certificats SSL/TLS. Ces certificats numériques vérifient l’identité du site Web et établissent une connexion chiffrée. Le site s’appuie sur le chiffrement à clé publique pour échanger en toute sécurité un secret partagé, qui est ensuite utilisé pour chiffrer le reste de la session grâce à un chiffrement symétrique plus rapide.
Avec des millions de certificats SSL/TLS émis tous les jours, parfois jusqu’à 340 000 certificats TLS par heure, le chiffrement à clé publique sécurise les connexions au quotidien. Ce faisant, il constitue l’épine dorsale d’une communication numérique sûre.
En plus de renforcer les sites Web, le chiffrement à clé publique offre plusieurs capacités essentielles qui rendent possible la communication sécurisée :
Ces fonctionnalités sous-tendent bon nombre de protocoles et applications de sécurité actuels, notamment le transfert de fichiers sécurisé, les e-mails chiffrés et divers modèles de cryptosystèmes utilisés, entre autres, dans le cloud computing.
Le chiffrement à clé publique repose sur une série de processus interdépendants, chacun essentiel pour permettre une communication sécurisée et vérifiable à l’échelle.
Les algorithmes cryptographiques tels que l’algorithme RSA (baptisé après ses fondateurs Rivest, Shamir et Adleman) et Diffie-Hellman sont utilisés pour générer une paire de clés publique et privée.
Ces algorithmes reposent sur des problèmes mathématiques complexes, comme la factorisation de grands nombres et la résolution de logarithmes discrets, qui sont faciles à calculer dans un sens, mais difficiles à inverser sans la clé privée.
La clé publique est largement partagée par le biais d’annuaires, d’interfaces de programmation d’application (API) ou de certificats numériques émis par une autorité de certification. La clé privée reste confidentielle. En cas de perte ou de vol, il est impossible de la récupérer, ce qui entraîne une vulnérabilité majeure. En cas de compromission, la clé privée peut permettre aux pirates de déchiffrer les messages, de falsifier les signatures numériques ou encore d’usurper l’identité des utilisateurs légitimes.
Les entreprises utilisent souvent des clés connexes pour différentes tâches : une clé asymétrique pour la signature, une autre pour le chiffrement, et des clés éphémères pour les sessions de courte durée. Une gestion efficace de ces clés cryptographiques est essentielle pour sécuriser le système de chiffrement dans son intégralité.
Pour chiffrer les données, l’expéditeur utilise la clé publique du destinataire. Le texte clair (données lisibles) est transformé en texte chiffré, qui apparaît brouillé et illisible sans la clé appropriée. Seule la clé privée correspondante du destinataire peut déchiffrer le texte chiffré et le rendre à nouveau lisible.
Cette approche du chiffrement asymétrique sécurise la communication sans exiger un échange préalable de clés secrètes. Elle protège contre les attaques de type homme du milieu (MITM) en veillant à ce que seul le destinataire prévu puisse déchiffrer le message.
Si le chiffrement asymétrique élimine la nécessité d’échanger un secret partagé à l’avance, il est souvent utilisé pour en établir un de manière sécurisée. Ce secret partagé est ensuite utilisé avec des algorithmes de chiffrement symétrique pour sécuriser les données en transit, qu’il s’agisse d’un numéro de carte de crédit ou de messages privés échangés par les utilisateurs.
Le chiffrement à clé symétrique, également appelé cryptographie symétrique, est plus efficace pour sécuriser les données en masse. Ainsi, les systèmes de chiffrement hybrides allient cet atout à celui du chiffrement à clé publique. Ils emploient le chiffrement à clé publique pour la distribution sécurisée des clés, puis ils passent au chiffrement à clé symétrique (par exemple, AES) pour se charger des données.
Les signatures numériques permettent aux expéditeurs de signer les données à l’aide de leur clé privée. La signature peut être vérifiée par toute personne disposant de la clé publique, ce qui permet de contrôler l’identité de l’expéditeur et l’intégrité des données.
Des algorithmes tels que l’algorithme de signature numérique (DSA) et l’algorithme de signature numérique à courbe elliptique (ECDSA) jouent un rôle essentiel pour assurer non-répudiation et confiance. Ils sont largement utilisés dans la distribution logicielle, les mises à jour sécurisées et les workflows de signature des documents.
La force d’un système de chiffrement dépend des algorithmes cryptographiques, de la longueur des clés et des pratiques de gestion de ces dernières. Une mise en œuvre inappropriée ou des clés trop courtes exposent les systèmes aux attaques par force brute.
Le National Institute for Standards and Technology (NIST) recommande une longueur de clé d’au moins 2 048 bits pour le RSA et de 256 bits pour la cryptographie à courbe elliptique. Associer protocoles de distribution des clés et algorithmes de chiffrement robustes est considéré comme essentiel pour assurer la protection des données à long terme.
Les différents algorithmes de chiffrement à clé offrent différents niveaux de compromis en termes de performance et de sécurité :
Le RSA est un élément essentiel de la cryptographie asymétrique. Il repose sur la difficulté de factoriser les grands nombres et prend en charge tant le chiffrement que les signatures numériques.
Développé par le NIST, le DSA prend en charge les signatures numériques et répond aux normes FIPS (Federal Information Processing Standards).
Cet algorithme est notamment connu pour sécuriser l’échange de clés et permettre la création d’une clé secrète partagée sur des canaux non fiables.
Il existe également des approches plus larges pour déployer le chiffrement à clé publique. Parmi les exemples, citons la cryptographie à courbe elliptique (ECC), une famille d’algorithmes cryptographiques qui permettent un chiffrement fort avec des clés plus petites et une charge de calcul réduite.
Les algorithmes de signature numérique fondés sur les courbes elliptiques, comme Edwards-Curve DSA (EdDSA) et Elliptic Curve DSA (ECDSA), sont largement adoptés dans les architectures Secure Shell (SSH), JSON Web Tokens (JWT) et Zero Trust. Leur efficacité les rend particulièrement utiles dans les environnements Internet des objets (IdO) et mobiles.
D’autres approches émergentes, comme la cryptographie basée sur les réseaux euclidiens et le hachage cryptographique, promettent de résister aux attaques provenant d’ordinateurs quantiques. Ces algorithmes post-quantiques s’inscrivent dans une démarche continue visant à pérenniser les systèmes de chiffrement à mesure que les menaces informatiques évoluent.
Le chiffrement à clé publique apparaît dans la quasi-totalité des cadres de cybersécurité modernes, qu’il s’agisse de protéger les transactions de commerce électronique ou de sécuriser les connexions aux serveurs distants. Voici quelques cas d’utilisation courants :
Le rapport KuppingerCole sur les plateformes de sécurité des données offre des conseils et des recommandations pour trouver les produits de protection et de gouvernance des données sensibles qui répondent le mieux aux besoins des clients.
Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Découvrez les avantages et le retour sur investissement d’IBM Security Guardium Data Protection dans cette étude TEI de Forrester.
Consultez ce rapport Gartner pour découvrir comment gérer l’ensemble de votre parc d’IA, sécuriser vos workloads d’IA à l’aide de garde-fous, réduire vos risques et gérer votre processus de gouvernance afin d’instaurer la confiance dans l’IA pour l’ensemble des cas d’utilisation au sein de votre entreprise.
Découvrez des stratégies pour simplifier et accélérer votre feuille de route de résilience des données tout en répondant aux dernières exigences de conformité réglementaire.
Suivez des étapes bien définies pour mener à bien vos tâches et apprenez à exploiter efficacement les technologies dans le cadre de vos projets.
Protégez les données dans chaque environnement, assurez votre conformité aux réglementations en matière de confidentialité et réduisez la complexité opérationnelle.
Découvrez IBM Guardium, une gamme de logiciels de sécurité des données qui protège les données sensibles sur site et dans le cloud.
IBM fournit des services complets de sécurité des données pour protéger les données, les applications et l’IA de votre entreprise.
Protégez les données de votre entreprise dans les clouds hybrides et simplifiez les exigences de conformité grâce à des solutions de sécurité des données.