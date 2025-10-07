Qu’est-ce que la cryptographie post-quantique ?

Presque tout ce que vous faites sur un ordinateur fait appel à la cryptographie. C'est pour cette raison que, la plupart du temps, les intrus ne peuvent pas lire vos e-mails, accéder à votre dossier médical, publier depuis votre compte de réseau social, éteindre votre voiture à distance ou perturber le réseau électrique de votre ville.

La cryptographie moderne est si performante que lorsque des données ou des systèmes sécurisés sont piratés, ce n’est presque jamais parce que quelqu’un a déjoué le chiffrement lui-même. La plupart des violations sont dues à une erreur humaine : quelqu'un donne accidentellement un mot de passe ou laisse une porte dérobée dans un système sécurisé.

Les normes de chiffrement modernes, comme les clés publiques de 2048 bits, sont les plus robustes : elles sont quasiment impossibles à enfreindre ; c'est comme un coffre-fort, à moins que quelqu’un ne laisse traîner une clé à l’extérieur. Mais l’ère de l’informatique quantique va changer les choses. Un acteur malveillant disposant d'un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait déverrouiller n'importe quel coffre-fort de 2048 bits et accéder aux données qu'il protège.

Nous ne savons pas exactement quand les ordinateurs quantiques seront assez puissants pour déchiffrer la cryptographie de 2048 bits, mais certains experts ont esquissé des échéances fondées sur ce que nous savons à ce jour. Le rapport sur la cryptographie post-quantique du National Institute of Standards and Technology (lien externe à ibm.com) a révélé que les premières violations pourraient avoir lieu dès 2030.

« J’ai estimé à une chance sur sept que certains des outils de cryptographie à clé publique fondamentaux sur lesquels nous appuyons aujourd’hui soient défaillants d’ici 2026 », a écrit le Dr Michele Mosca (lien externe à ibm.com), expert de l’université de la ville, « et une chance sur deux d’ici 2031 ».

La cryptographie à sécurité quantique reconstruit le coffre-fort cryptographique, le rendant sûr contre les attaques quantiques et classiques.