Qu’est-ce que le transfert de fichiers ?

Le transfert de fichiers trouve ses racines dans les années 1970, lorsque les utilisateurs ont commencé à chercher d'autres moyens que les disquettes pour la distribution de contenu numérique. L’une des premières plateformes de partage de fichiers en ligne était Usenet, un tableau d’affichage électronique permettant à ses membres de publier de nouveaux éléments. Grâce à ce canal, les utilisateurs pouvaient partager des fichiers de données avec d'autres membres du groupe de discussion.

En 1985, le tout premier protocole de communication, baptisé FTP, voit le jour pour permettre de transmettre des données entre différents systèmes informatiques en utilisant le même ensemble de règles et la même syntaxe.

Dans les années 1990, Internet ouvre la communication à travers le monde, permettant à chacun de partager des informations via un vaste réseau d'ordinateurs. America Online (AOL) est devenu l'un des premiers fournisseurs de services Internet. Il proposait une plateforme de messagerie par abonnement avec une gamme de services Web, y compris le transfert de fichiers.

En 1999, le site de musique Napster est créé, permettant aux utilisateurs de partager des fichiers audio mp3 avec leurs pairs. La première année, 4 millions de chansons circulent sur la plateforme. 2 Ce site est généralement considéré comme le premier service de partage de fichiers en peer-to-peer. Il a ouvert la voie à d'autres réseaux de partage tels que Gnutella et Freenet au début des années 2000.

Aujourd'hui, de nombreuses solutions de transfert de fichiers à haut débit sont disponibles pour gérer le flux d'informations numériques. Les systèmes de stockage cloud comme Dropbox et iCloud permettent aux utilisateurs de stocker des fichiers numériques de tous types (y compris des photos et des vidéos) et d'y accéder et de les transférer depuis n’importe quel appareil.

Droits d'auteur et sécurité

La généralisation du transfert de fichiers et du partage de contenu numérique ont présenté des défis éthiques et juridiques au fil des années. Selon Wikipédia : « Le partage de fichiers soulève des problèmes de droits d’auteur et a donné lieu à de nombreuses poursuites légales. Par exemple, dans une affaire, la Cour suprême des États-Unis a statué que les créateurs de réseaux peer-to-peer pouvaient être tenus responsables si leur logiciel était présenté comme un outil servant à contourner les droits d'auteur. » 3

Les violations de données et les échecs de transfert peuvent avoir un impact sur les résultats et la réputation d'une organisation. Selon une étude menée par IBM Security et le Poneman Institute, le coût moyen d'une violation de données en 2018 était de 3,86 millions de dollars. Le coût estimé pour chaque enregistrement perdu ou volé s'élève à 148 dollars.