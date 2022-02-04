Qu'est-ce que la sécurité des terminaux ?

La sécurité des terminaux protège aussi le réseau des adversaires qui cherchent à utiliser des points de terminaison pour lancer des cyberattaques sur des données sensibles et d'autres actifs du réseau.

Les terminaux restent le principal point d'entrée des cyberattaques sur le réseau de l'entreprise. Diverses études estiment que 90 % des cyberattaques et 70 % des violations de données réussies trouvent leur origine sur les appareils finaux. Selon le rapport sur le coût d’une violation de données d'IBM, le coût moyen d’une violation de données s’élève à 4,88 millions de dollars.

Les entreprises doivent aujourd'hui protéger plus de terminaux et de types de terminaux que par le passé. Les politiques BYOD, la hausse du télétravail et l'explosion du nombre d'appareils IdO, d'appareils destinés aux clients et de produits connectés au réseau ont augmenté considérablement les points de terminaison que les pirates peuvent exploiter et les vulnérabilités que les équipes de sécurité doivent sécuriser.