Qu’est-ce que la détection et la réponse aux menaces liées à l’identité (ITDR) ?

Les identités des utilisateurs représentent aujourd’hui une part importante de la surface d’attaque des entreprises, les cybercriminels préférant de plus en plus se connecter plutôt que de pirater les comptes. L’IBM® X-Force Threat Intelligence Index indique que les attaques basées sur l’identité représentent 30 % du total des intrusions. Les acteurs de la menace exploitent des attaques de phishing et des logiciels malveillants de vol d’informations pour collecter des identifiants, qu’ils utilisent ensuite pour prendre le contrôle de comptes opérationnels.

Les systèmes ITDR peuvent contribuer à atténuer ces cyberattaques basées sur l’identité en surveillant l’activité des utilisateurs et les systèmes d’identité sur le réseau de l’entreprise. Les outils ITDR peuvent détecter les attaques par force brute, le bourrage d’identifiants, les anomalies de connexion et d’autres cybermenaces, et peuvent réagir automatiquement pour empêcher les attaquants d’accéder aux données et aux systèmes sensibles.