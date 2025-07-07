Qu’est-ce que le protocole TLS (Transport Layer Security) ?

TLS (Transport Layer Security) est un protocole cryptographique qui permet de sécuriser la communication sur les réseaux informatiques non protégés, tels qu’Internet.



Grâce à diverses techniques de cryptographie asymétrique et symétrique, TLS assure l’authentification, la confidentialité et l’intégrité des données de bout en bout. Ces protections s’appliquent à différents types de communication réseau dont les e-mails, la messagerie, la voix sur IP (VoIP) et les réseaux privés virtuels (VPN).

Le protocole TLS est connu pour sécuriser les connexions lors de la navigation sur Internet. Il sert de base au HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), un protocole de la couche applicative qui permet de chiffrer les échanges de données entre les applications Web et les principaux navigateurs Web.

Le protocole de chiffrement TLS comporte deux couches : le protocole de négociation (handshake) TLS et le protocole d’enregistrement TLS. Le protocole de négociation authentifie le serveur Web et le client (le dispositif qui se connecte au serveur). Le protocole d’enregistrement vérifie et sécurise les données à transporter.

Ces couches se situent au-dessus d’un protocole de transport, comme celui du modèle TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), une suite de protocoles qui spécifient les normes de communication entre ordinateurs et qui sont considérés comme « le liant qui assure la cohésion de l’Internet ».1