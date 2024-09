Qu'est-ce qu'une simulation d'hameçonnage ?

Les statistiques récentes montrent que les menaces liées au phishing continuent d’augmenter. Depuis 2019, le nombre d’attaques par hameçonnage a augmenté de 150 % par an, l’Anti-Phishing Working Group (APWG) ayant fait état d’un nombre record d’attaques par phishing en 2022, enregistrant plus de 4,7 millions de sites d’hameçonnage. Selon Proofpoint, 84 % des organisations ont été victimes d’au moins une attaque par phishing réussie en 2022.

Étant donné que même les passerelles de messagerie et outils de sécurité les plus efficaces ne peuvent pas protéger les entreprises contre toutes les campagnes de phishing, celles-ci se tournent de plus en plus vers les simulations d’hameçonnage. Des simulations bien conçues permettent d’atténuer l’impact des attaques par hameçonnage de deux manières importantes. Les simulations fournissent des informations dont les équipes de sécurité ont besoin pour former les employés à mieux reconnaître et éviter les attaques par hameçonnage réelles. Elles aident également les équipes de sécurité à identifier les vulnérabilités, à améliorer la réponse globale aux incidents et à réduire le risque de violations de données et de pertes financières en cas de tentative d’hameçonnage réussie.