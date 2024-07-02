Qu’est-ce que la détection et la réponse du réseau (NDR) ?

Les réseaux sont le fondement du monde connecté d’aujourd’hui, ce qui en fait une cible de choix pour les acteurs de la menace.

Traditionnellement, les organisations s'appuyaient sur des outils de détection des menaces tels que les antivirus, les systèmes de détection d'intrusion (IDS) et les pare-feux pour garantir la sécurité du réseau.

Nombre de ces outils utilisent une approche de détection basée sur les signatures, identifiant les menaces en comparant les indicateurs de compromission (IOC) à une base de données de signatures de cybermenaces.

Une signature peut être n'importe quelle caractéristique associée à une cyberattaque connue, comme une ligne de code d'une souche particulière de logiciel malveillant ou une ligne d'objet spécifique d'un e-mail d'hameçonnage. Ces outils basés sur les signatures surveillent les réseaux à la recherche de ces signatures précédemment découvertes et déclenchent des alertes lorsqu'ils les trouvent.

S'ils sont efficaces pour bloquer les cybermenaces connues, les outils basés sur les signatures ont du mal à détecter les menaces nouvelles, inconnues ou émergentes. Ils peinent également à détecter les menaces qui n'ont pas de signatures uniques ou qui ressemblent à un comportement légitime, telles que :

Les pirates utilisant des identifiants volés pour accéder au réseau





Les attaques de type « Business email compromise » (BEC) au cours desquelles des pirates se font passer pour un cadre ou détournent sa messagerie électronique





Les employés adoptant involontairement des comportements à risque, tels que l'enregistrement de données de l'entreprise sur une clé USB personnelle ou le fait de cliquer sur des liens vers des sites web malveillants

Les gangs de ransomwares et autres menaces persistantes avancées peuvent exploiter ces lacunes en matière de visibilité pour infiltrer les réseaux, effectuer une surveillance, escalader les privilèges et lancer des attaques à des moments opportuns.

La NDR peut aider les organisations à combler les lacunes que présentent les solutions basées sur les signatures et à sécuriser les réseaux modernes et de plus en plus complexes.

Grâce à des analyses avancées, au machine learning et à l’analyse comportementale, la NDR peut détecter même les menaces potentielles sans signature connue. De cette manière, la NDR fournit une couche de sécurité en temps réel, aidant les organisations à identifier les vulnérabilités et détecter des attaques que d'autres outils de sécurité pourraient manquer.