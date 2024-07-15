Communication de crise en matière de cybersécurité : comment agir ?

Une cyberattaque comporte de nombreuses inconnues et constitue une situation complexe. En disposant d’un plan solide et d’une équipe pour gérer les communications, vous pouvez facilement apporter des modifications en fonction de la situation. Grâce à une communication de crise efficace, votre entreprise peut surmonter une cyberattaque et, grâce à votre réponse et votre communication, renforcer davantage la confiance de vos clients.
« Il est important d’avoir tous les plans de communication, programmes, actifs, documents et relations en place avant que quelque chose ne se produise », explique Mme Ensign. « Quand ce jour arrive, et nous savons tous qu’il arrive, vous avez tous ces éléments à votre disposition et vous pouvez vraiment réagir comme vous le souhaitez. »
Les consultants en gestion de cybercrise IBM® X-Force peuvent aider les équipes de communication à élaborer un protocole de communication de crise personnalisé et robuste, adapté aux cyberattaques majeures et aux préférences des scénarios de votre entreprise. L’équipe peut vous aider à intégrer le flux de communication dans votre plan de cybercrise ou à améliorer les plans obsolètes et à s’assurer qu’ils sont conformes aux normes actuelles du secteur. De plus, les consultants en gestion de cybercrise X-Force peuvent effectuer une simulation immersive qui inclura votre équipe de communication, aidant à créer une « mémoire musculaire » avant toute cybercrise potentielle.
