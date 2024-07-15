Communication de crise en matière de cybersécurité : comment agir ?

Une communication de crise réussie commence bien avant qu’un incident de cybersécurité ne se produise. Certaines entreprises intègrent la communication de crise en matière de cybersécurité dans leur plan global de reprise après sinistre ; d’autres préfèrent un plan autonome.

Melanie Ensign est la fondatrice et occupe la fonction de PDG au sein de Discernible, un centre d’excellence en communication multidisciplinaire dédié aux équipes chargées de la sécurité, de la confidentialité et des risques. Selon elle, de nombreuses entreprises délaissent la sécurité jusqu’au jour où un problème survient, puis prises dans un environnement défavorable, elles tentent de s’en tirer en invoquant le bénéfice du doute.

« Lorsque je travaille avec des clients, je leur demande la chose suivante : si quelque chose arrivait demain, qu’aimeriez-vous pouvoir dire ? Que souhaiteriez-vous pouvoir dire en réponse à cet incident ? », déclare Mme Ensign. « Ils me parlent de l’image qu’ils veulent renvoyer en tant qu’entreprise, des valeurs et caractéristiques qu’ils souhaitent exprimer. Nous nous efforçons ensuite de rendre toutes ces choses vraies, car si ce n’est pas vrai, nous ne pouvons pas le dire. »

Voici trois clés pour poser les bases indispensables à une gestion de crise réussie.