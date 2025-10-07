Bien que la plupart des consommateurs aient une idée générale de ce que signifient les « données personnelles », l’expression peut avoir une signification différence en fonction des personnes et faire référence à beaucoup plus de choses qu’on ne l’imaginait au départ.

Dans le contexte de la CCPA, les données personnelles sont définies comme « des informations qui identifient, se rapportent, décrivent, peuvent être raisonnablement associées à, ou pourraient être raisonnablement liées, directement ou indirectement, à un consommateur ou un ménage ».1

Les lignes directrices de la CCPA couvrent les exemples spécifiques suivants de données personnelles :

Nom

Adresse

Téléphone

Adresse e-mail

adresse IP ;

date de naissance ;

numéro de sécurité sociale ;

numéro de permis de conduire ;

numéro de passeport ;

informations sur le compte bancaire ;

numéros de carte de crédit/débit ;

données relatives à l’éducation et aux diplômes.

Les données personnelles deviennent encore plus précieuses pour les spécialistes du marketing lorsque chaque type d’information peut être combiné par le biais de l’analyse des données et utilisé pour créer des vues composites de consommateurs particuliers ou de groupes de consommateurs et faire des déductions plus larges sur les tendances du marketing des consommateurs, par exemple. Certaines des autres formes d’informations personnelles collectées régulièrement peuvent être tout aussi révélatrices, notamment :

les préférences d’achat des consommateurs ;

l’historique de navigation personnelle ;

les attitudes personnelles articulées ;

les comportements personnels spécifiés.

Les cookies et la manière dont ils sont utilisés comme identifiants uniques par les sites Web constituent un autre sujet de préoccupation. Cela inclut les cookies internes (qui sont conçus pour se supprimer une fois leur objectif commercial atteint) ainsi que les cookies tiers (qui ne se suppriment pas automatiquement et ont la possibilité de collecter divers types de données personnelles, y compris les informations personnelles sensibles).

En raison du risque d’utilisation abusive de cookies tiers par les sites Web, la CCPA considère que les données collectées sur un site Web à l’aide de cookies sont des informations personnelles et méritent donc d’être protégées.