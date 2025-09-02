Qu’est-ce que la validation des données ?

Aujourd’hui, les entreprises accumulent des téraoctets, voire des pétaoctets de données. Ces informations proviennent de diverses sources telles que les appareils IdO (Internet des objets) et les réseaux sociaux, et sont souvent déplacées vers des entrepôts de données et d’autres systèmes cibles. La diversité des sources et l’ampleur des migrations de données peuvent toutefois engendrer une multitude de problèmes : formats incohérents et disparates, données dupliquées, champs de données incomplets, erreurs de saisie, voire empoisonnement des données.

Ces problèmes de qualité peuvent compromettre l’intégrité des données et mettre en péril la prise de décision. Les données non valides sont un véritable casse-tête non seulement pour les analystes, mais aussi pour les ingénieurs, les data scientists et tout autre professionnel travaillant avec des modèles d’IA.

Pour être performants, les modèles d’IA, notamment les modèles de machine learning et d’IA générative, doivent être entraînés sur des données fiables et exactes. Alors qu’une mise en œuvre efficace de l’IA est désormais synonyme d’avantage concurrentiel, les entreprises ne peuvent pas prendre le risque que leurs projets en la matière soient compromis par des données non valides. Les entreprises se tournent vers les processus de validation des données pour s’assurer que la qualité de ces dernières convient à une utilisation dans l’analytique et l’IA.

En outre, la validation des données gagne en importance pour des raisons de conformité réglementaire. Par exemple, la loi européenne sur l’intelligence artificielle exige que la validation des données utilisées dans les systèmes d’IA « à haut risque » soit incorporée à des pratiques rigoureuses de gouvernance des données.