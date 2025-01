Qu’est-ce que la migration des données ?

Aujourd’hui, les entreprises génèrent des quantités toujours plus importantes de données et font face à une pression de plus en plus forte pour maximiser la valeur qu’elles en extraient. Dans ce contexte, la réussite dépend de plus en plus des environnements choisis pour vos workloads et de l’assurance que vos données sont stockées de manière efficace et accessible.

De nombreuses entreprises choisissent de déplacer leurs workloads vers le cloud afin d’héberger leurs applications dans l’environnement informatique le plus économique et le plus performant qui soit. Le choix d’une solution de migration des données adaptée est une composante clé du processus de planification de la migration vers le cloud, qui doit être prise en compte dès le départ.

Pour transférer des données d’un centre de données local vers le cloud, vous avez plusieurs options, mais d’une manière générale, elles se divisent en deux catégories :

La migration en ligne : les données transitent par Internet ou par une connexion WAN privée ou dédiée.





La migration hors ligne : les données sont transférées via une appliance de stockage expédiée physiquement entre le centre de données d’origine et l’emplacement de stockage cloud cible.

L’option la mieux adaptée à votre projet de migration des données dépend de la quantité de données à déplacer, des délais fixés pour la migration, des types de workloads concernés et de vos exigences en matière de sécurité.