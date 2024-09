Aujourd’hui, une violation de données peut coûter plus de 4 millions de dollars : il est donc primordial pour les organisations de connaître leurs vulnérabilités. Il suffit d’une seule occasion pour qu’un pirate informatique réussisse à s’introduire dans votre environnement. Et pour déjouer les attaques, il faut réfléchir comme un pirate.

IBM X-Force Red s’appuie sur les mêmes tactiques, outils, techniques et réflexions que les pirates pour découvrir les vulnérabilités de l’organisation et lui permettre de les corriger. Nous pouvons vous aider à garder une longueur d’avance sur les pirates et à protéger vos données les plus précieuses.

X-Force Red est une équipe d’IBM qui regroupe plus de 200 hackers dans le monde. Ils ont été embauchés pour pénétrer dans les organisations et découvrir des vulnérabilités que les véritables pirates informatiques sont susceptibles d’exploiter. Utilisez nos services de sécurité offensifs – qui comprennent des tests d’intrusion, la gestion des vulnérabilités et la simulation d’adversaires – pour identifier, hiérarchiser et corriger les failles de sécurité dans l’ensemble de votre écosystème numérique et physique.