Qu’est-ce que le cycle de développement logiciel (SDLC) ?

La phase de conception consiste à définir l’architecture du projet. Les étapes clés incluent la définition de la navigation du logiciel, des interfaces utilisateur, de la conception de la base de données, et plus encore.

Les ingénieurs logiciels examinent les exigences pour déterminer la meilleure façon de créer le logiciel. Ils prennent en compte la manière dont le logiciel s’intègre dans l’environnement d’applications et de services actuel de l’entreprise, tant en amont qu’en aval, et à toute autre dépendance dont il dispose.

L’équipe de développement peut également commencer à traiter les questions liées à la cybersécurité pendant la phase de conception, en utilisant des exercices de modélisation des menaces pour identifier les risques potentiels pour le logiciel. Par exemple, si l’usurpation d’identité est identifiée comme un risque important, l’équipe saura intégrer de solides mesures d’authentification dans la conception.

De nombreuses nouvelles applications logicielles utilisent une architecture à microservices, une approche cloud-native dans laquelle une application unique est composée de nombreux composants ou services plus petits, faiblement couplés et déployables indépendamment.

Afin d’organiser le flux de développement, les développeurs logiciels peuvent recourir à une conception modulaire. Les modules logiciels sont des unités de code autonomes qui remplissent une fonction particulière. Ces modules peuvent être connectés pour créer un logiciel plus complexe. La conception modulaire permet aux développeurs de réutiliser les modules existants et de travailler simultanément sur plusieurs parties du logiciel, afin de réduire les goulots d’étranglement.

La phase de conception aboutit souvent à la création d’un prototype préliminaire, voire de plusieurs prototypes, qui peuvent être présentés aux parties prenantes et aux utilisateurs finaux pour recueillir des retours. L’IA générative peut potentiellement accélérer la création de prototypes. Par exemple, les développeurs peuvent fournir à un outil d’IA des conceptions fonctionnelles et des exigences détaillées, et obtenir en retour une première version du code logiciel.

Les travaux réalisés pendant la phase de conception sont regroupés dans un document de conception logicielle (SDD), qui est transmis aux développeurs comme feuille de route à suivre pendant le codage.