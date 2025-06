En quoi consistent les tests de logiciels ?

Les tests logiciels suivent un processus commun. Les tâches ou étapes comprennent la définition de l'environnement de test, l'élaboration de cas de test, la rédaction de scripts, l'analyse des résultats des tests et l'envoi de rapports sur les défauts.

Les tests peuvent prendre du temps. Pour les petites versions logicielles (builds), des tests manuels ou des tests ad hoc peuvent suffire. Cependant, pour les systèmes plus importants, des outils sont fréquemment utilisés pour automatiser les tâches. Les tests automatisés aident les équipes à mettre en œuvre différents scénarios, à tester les éléments différenciateurs (comme le déplacement de composants dans un environnement cloud) et à obtenir rapidement des commentaires sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Une bonne approche de test englobe l'interface de programmation des applications (API), l'interface utilisateur et les niveaux du système. Plus les tests sont automatisés et exécutés tôt, mieux c'est. Certaines équipes développent des outils d'automatisation des tests en interne. Cependant, les solutions des fournisseurs offrent des fonctionnalités qui peuvent rationaliser les principales tâches de gestion des tests, du type :